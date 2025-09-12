Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει ταυτοποιηθεί ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ένας 22χρονος κάτοικος της Γιούτα.

Ο Ρόμπινσον κατονομάστηκε την Παρασκευή ως ο φερόμενος δολοφόνος του Κερκ, ενός 31χρονου συντηρητικού influencer και συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ την Τετάρτη.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη σε εμφάνισή του στο Fox News, όπου είπε ότι «κάποιος πολύ κοντινός» στον ύποπτο τον παρέδωσε στις αρχές.

Πηγές ανέφεραν στο CNN ότι ο δολοφόνος ομολόγησε στον πατέρα του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τις αρχές. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 11 μ.μ. τοπική ώρα στην Γιούτα την Πέμπτη το βράδυ.

Charlie Kirk’s killer confessed to his father that he was the shooter. His father told authorities and said he had secured his son until he could be formally detained. Source: Reuters pic.twitter.com/8kDlcv3UT4 — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Λίγα είναι γνωστά για τον Ρόμπινσον αυτή τη στιγμή και οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει το κίνητρο της δολοφονίας.

Τραμπ: Πιστεύω ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι υπό κράτηση

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα τέθηκε υπό κράτηση, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τερματίζοντας το ανθρωποκυνηγητό των αρχών. Ο Τραμπ λέει ότι ο δράστης πήγε στον «πατέρα», ο οποίος απευθύνθηκε σε έναν αμερικανό αστυνομικό – «που ήταν φανταστικός, παρεμπιπτόντως».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το «άτομο» – πιθανότατα αυτό που αναγνώρισε τον ύποπτο – ήταν «άνθρωπος πίστης, ένας ιερέας». «Ο πατέρας έπεισε τον γιο», λέει ο Τραμπ. Ενώ προσέθεσε ότι μπορεί να χρειαστεί να διορθωθεί, αλλά μιλά «βάσει όσων ακούω».

Σε ερώτηση για διευκρίνιση, ο Τραμπ είπε ότι , «συγκεκριμένα ο ίδιος ο πατέρας», ενεπλάκη και είπε «πρέπει να δράσουμε». έτσι «Οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα και τώρα εκεί βρίσκεται». «Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.Ακόμα ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι «28 ή 29 ετών», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «κάποιος πολύ κοντινός» στον ύποπτο τον κατέδωσε. Συπλήρωσε ότι ελπίζει ο δολοφόνος του Κερκ να καταδικαστεί σε θάνατο.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 4 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) σχετικά με την αναζήτηση του δράστη που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα. Πιθανότητα, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αποκάλυψη του Αμερικανού προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο δολοφόνος του Κερκ διέφευγε της αστυνομίας και των ομοσπονδιακών πρακτόρων για περισσότερες από 24 ώρες μετά τη δολοφονία της Τετάρτης, κατά την οποία ένας ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε μία φορά και σκότωσε τον Κερκ κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ.

Προηγουμένως, αμερικανοί ερευνητές είχαν δηλώσει ότι είχαν βρει το τουφέκι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ και είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες ενός ατόμου που ενδιέφερε τις έρευνες.

We’re releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Το FBI είχε κυκλοφορήσει θολές εικόνες που προφανώς είχαν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας και έδειχναν ένα «πρόσωπο που ενδιαφέρει τις αρχές» να φοράει μαύρο μπλουζάκι, μαύρα γυαλιά ηλίου και σκούρο καπέλο του μπέιζμπολ. Το μακρυμάνικο μπλουζάκι φαίνεται να είχε τυπωμένη την εικόνα ενός φαλακρού αετού που πετούσε πάνω από μια αμερικανική σημαία.

Το FBI και αξιωματούχοι της πολιτείας δήλωσαν ότι ο δολοφόνος έφτασε στο πανεπιστήμιο λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, μια συζήτηση με θέμα «Αποδείξτε ότι κάνω λάθος» που διοργάνωσε ο Κερκ μπροστά σε 3.000 άτομα στο Utah Valley, περίπου 40 μίλια (65 χλμ.) νότια του Σολτ Λέικ Σίτι.