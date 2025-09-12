Ο ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα τέθηκε υπό κράτηση, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τερματίζοντας το ανθρωποκυνηγητό των αρχών. Ο Τραμπ λέει ότι ο δράστης πήγε στον «πατέρα», ο οποίος απευθύνθηκε σε έναν αμερικανό αστυνομικό – «που ήταν φανταστικός, παρεμπιπτόντως».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το «άτομο» – πιθανότατα αυτό που αναγνώρισε τον ύποπτο – ήταν «άνθρωπος πίστης, ένας ιερέας». «Ο πατέρας έπεισε τον γιο», λέει ο Τραμπ. Ενώ προσέθεσε ότι μπορεί να χρειαστεί να διορθωθεί, αλλά μιλά «βάσει όσων ακούω».

Σε ερώτηση για διευκρίνιση, ο Τραμπ είπε ότι , «συγκεκριμένα ο ίδιος ο πατέρας», ενεπλάκη και είπε «πρέπει να δράσουμε». έτσι «Οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα και τώρα εκεί βρίσκεται». «Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.Ακόμα ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι «28 ή 29 ετών», σύμφωνα με τον Τραμπ.

BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «κάποιος πολύ κοντινός» στον ύποπτο τον κατέδωσε. Συπλήρωσε ότι ελπίζει ο δολοφόνος του Κερκ να καταδικαστεί σε θάνατο.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 4 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) σχετικά με την αναζήτηση του δράστη που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα. Πιθανότητα, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αποκάλυψη του Αμερικανού προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο δολοφόνος του Κερκ διέφευγε της αστυνομίας και των ομοσπονδιακών πρακτόρων για περισσότερες από 24 ώρες μετά τη δολοφονία της Τετάρτης, κατά την οποία ένας ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε μία φορά και σκότωσε τον Κερκ κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ.

Προηγουμένως, αμερικανοί ερευνητές είχαν δηλώσει ότι είχαν βρει το τουφέκι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ και είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες ενός ατόμου που ενδιέφερε τις έρευνες.

We’re releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Το FBI είχε κυκλοφορήσει θολές εικόνες που προφανώς είχαν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας και έδειχναν ένα «πρόσωπο που ενδιαφέρει τις αρχές» να φοράει μαύρο μπλουζάκι, μαύρα γυαλιά ηλίου και σκούρο καπέλο του μπέιζμπολ. Το μακρυμάνικο μπλουζάκι φαίνεται να είχε τυπωμένη την εικόνα ενός φαλακρού αετού που πετούσε πάνω από μια αμερικανική σημαία.

Ο Κερκ, συγγραφέας, παρουσιαστής podcast και στενός σύμμαχος του Τραμπ, συνέβαλε στην ενίσχυση της υποστήριξης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων.

Το FBI και αξιωματούχοι της πολιτείας δήλωσαν ότι ο δολοφόνος έφτασε στο πανεπιστήμιο λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, μια συζήτηση με θέμα «Αποδείξτε ότι κάνω λάθος» που διοργάνωσε ο Κερκ μπροστά σε 3.000 άτομα στο Utah Valley, περίπου 40 μίλια (65 χλμ.) νότια του Σολτ Λέικ Σίτι.