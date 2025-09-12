Με βαθιά συγκίνηση και τιμές που επιφυλάσσονται σε εθνικά πρόσωπα, ο Τζέι Ντι Βανς συνόδευσε τη σορό του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στο Salt Lake Sity και βοήθησε προσωπικά στη μεταφορά του φέρετρου μέχρι το κυβερνητικό αεροσκάφος Air Force Two. Από εκεί, η σορός ταξίδεψε στην Αριζόνα — πολιτεία καταγωγής του Κερκ.

Ο Βανς ακύρωσε την παρουσία του σε επετειακές εκδηλώσεις για την 11η Σεπτεμβρίου προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας, χαρακτηρίζοντας τον Κερκ «αληθινό φίλο». Η φιλία τους κρατούσε από το 2017 και, όπως ανέφερε, ο Κερκ είχε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική του διαδρομή. Η κηδεία του Κερκ, θα τελεστεί την ερχόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στον Κερκ θα απονεμηθεί μεταθανάτια το Μετάλλιο της Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος «αγωνίστηκε για τη μη βία» και κάλεσε σε αντίδραση απέναντι στο έγκλημα, χωρίς πράξεις βίας.

💔 Heartbreaking moments of Charlie Kirk’s casket being removed from Air Force 2 in Phoenix, AZ as his wife Erika looks on aside 2nd Lady, Usha Vance. Charlie and Erika have two children, their daughter 3 and their son 1. pic.twitter.com/okXmPc2lqf — 🔥Fire Newz (@FireNewz) September 12, 2025

Συγκινητικές εικόνες με τη χήρα του Τσάρλι Κερκ – Στο πλευρό της η Ούσα Βανς

Συγκίνηση προκάλεσε η άφιξη της Έρικα Κερκ στην Αριζόνα, όπου μεταφέρθηκε με το κυβερνητικό αεροσκάφος Air Force Two, συνοδευόμενη από τη σύζυγο του αντιπροέδρου, Ούσα Βανς.

Η 36χρονη χήρα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ κατέβηκε τα σκαλιά του αεροσκάφους συντετριμμένη, ντυμένη στα μαύρα και φορώντας γυαλιά ηλίου. Με σκυμμένο το βλέμμα, στηρίχθηκε στην Ούσα Βανς, η οποία τη συνόδευσε με διακριτικότητα και σεβασμό. Σε μια έντονα φορτισμένη στιγμή, η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ έβαλε το χέρι της γύρω από την Έρικα για να την ενισχύσει, ενώ αμέσως μετά περπάτησαν χέρι-χέρι.

Στην ίδια πτήση βρίσκονταν και οι γονείς του Τσάρλι Κερκ, καθώς και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της τραγικής δολοφονίας του πατέρα τους.

Η δολοφονία και η έρευνα

Ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε τη Δευτέρα, όταν χτυπήθηκε στον λαιμό από σφαίρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα. Σύμφωνα με το FBI, η επίθεση ήταν «στοχευμένη», όμως τα κίνητρα και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαίωσε ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε σύλληψη, ωστόσο «ιατροδικαστικά δεδομένα» βρίσκονται υπό επεξεργασία. Ο Κοξ προειδοποίησε για κινδύνους παραπληροφόρησης και ζήτησε από το κοινό να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές — μέχρι στιγμής έχουν δοθεί περισσότερες από 7.000 ενδείξεις. «Θα βρούμε τον δράστη», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης και τόνισε πως, όταν φτάσει η ώρα της δίκης, η Πολιτεία θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής.