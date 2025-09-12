Περισσότερο από ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, οι αμερικανικές αρχές παραμένουν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Την Πέμπτη, απηύθυναν έκκληση προς τους πολίτες για βοήθεια, προκειμένου να διαλευκάνουν μια υπόθεση που προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς σε μια χώρα όπου η πολιτική βία γνωρίζει νέα έξαρση.

Ο Τσάρλι Κερκ, ηγετική μορφή της τραμπικής νεολαίας και πλέον «μάρτυρας» για τη δεξιά και άκρα δεξιά των ΗΠΑ, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Δευτέρας. Δέχθηκε θανατηφόρα σφαίρα στον λαιμό κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης στο Utah Valley University, γεγονός που προκάλεσε ανάφλεξη στην ήδη προκατειλημμένη κοινωνία.

Η ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, αλλά το FBI κάνει λόγο για «στοχευμένη επίθεση». Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση ιατροδικαστικών στοιχείων, ενώ ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ή στην ταυτοποίηση του υπόπτου.

Έκκληση στις αρχές και αύξηση της επικήρυξης

Ο κυβερνήτης Κοξ προειδοποίησε κατά της «παραπληροφόρησης» και υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών, ανακοινώνοντας ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 7.000 ενδείξεις από το κοινό. «Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του πληθυσμού», τόνισε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας: «Θα συλλάβουμε αυτό το πρόσωπο». Εάν συλληφθεί και δικαστεί, οι αρχές σχεδιάζουν να ζητήσουν ποινή θανάτου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη δολοφονία στον «ριζοσπαστισμό της αριστεράς» και απηύθυνε κάλεσμα «αντίδρασης», αλλά ζήτησε τούτο να πραγματοποιηθεί «χωρίς βία». «Μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ ανακοίνωσε οτι θα απονείμει στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας μεταθανάτια.

Κλιμάκωση πολιτικής έντασης και παρουσία της κυβέρνησης

Ο Κάρσον Κέινς, φοιτητής πληροφορικής που παρακολούθησε τον Κερκ, χαρακτηρίζει το θύμα «μάρτυρα για την ελευθερία της έκφρασης». Η πολιτική του συνείδηση διαμορφώθηκε μέσω των διαδικτυακών τοποθετήσεων του Κερκ και, όπως δηλώνει, η οργή και η θλίψη κυριαρχούν, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί «να τροφοδοτήσει τον κύκλο της βίας».

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο – ένα παλιό εισαγόμενο επαναληπτικό τουφέκι Mauser διαμετρήματος .30-06 – πεταμένο σε περιοχή με βλάστηση, ενώ βρέθηκαν και αποτυπώματα παπουτσιού και παλάμης. Δημοσιοποιήθηκαν επίσης φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη: ένας νεαρός, ευκίνητος άνδρας, με σκουρόχρωμα ρούχα, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Για όποια πληροφορία οδηγήσει στη σύλληψη, η αστυνομία προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που περιέγραψε τον Κερκ ως «αληθινό φίλο», ακύρωσε τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου ώστε να συμπαρασταθεί στην οικογένεια του νεκρού στη Γιούτα. Σημαντικό είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο Βανς βοήθησε στη μεταφορά του φέρετρου του Κερκ σε κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τη σορό στην έδρα της νεολαιίστικης οργάνωσης Turning Point USA στην Αριζόνα, της οποίας υπήρξε συνιδρυτής ο εκλιπών.

Νέος κύκλος βίας και πολιτικές διαστάσεις

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη Γιούτα, ο Κερκ απαντούσε σε ερωτήσεις για τη βία με πυροβόλα όπλα όταν δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση, προκαλώντας πανικό στο πλήθος. Η είδηση εξαπλώθηκε με ταχύτητα φωτιάς στις ΗΠΑ, εντείνοντας περαιτέρω το κλίμα ανησυχίας γύρω από την πολιτική βία των τελευταίων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπάρξει στόχος δύο απόπειρων δολοφονίας κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας, ενώ το 2024 η βουλεύτρια των Δημοκρατικών στη Μινεσότα Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν, με ακόμη έναν τοπικό αιρετό να τραυματίζεται σοβαρά.

Με καταγωγή από το Σικάγο και βαθιά χριστιανική πίστη, ο Τσάρλι Κερκ υπήρξε υποστηρικτής της οπλοκατοχής και πατέρας δύο παιδιών. Εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στον συντηρητικό ακτιβισμό, με σημαντική συμβολή στην κινητοποίηση νεολαίας υπέρ των Ρεπουμπλικανών μέσω της Turning Point USA. Μάλιστα, έλαβε δημόσια αναγνώριση από τον πρόεδρο Τραμπ για τον ρόλο του στη νίκη των Ρεπουμπλικανών το 2024, καθώς κατάφερε να συσπειρώσει τους νέους γύρω από τον πολιτικό του χώρο.