Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αμερικανικών αρχών ασφαλείας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα που ευθύνεται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση προς το κοινό, καλώντας όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα ή τις κινήσεις του δράστη, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση τεσσάρων νέων φωτογραφιών του υπόπτου, δόθηκε στη δημοσιότητα και υλικό από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή της διαφυγής του από το σημείο της επίθεσης, αμέσως μετά τον πυροβολισμό.

🚨#BREAKING: Officials have released brand-new, unseen footage showing the Charlie Kirk shooter suspect fleeing after opening fire from the roof of Utah Valley University, before dropping down and running from the scene. The FBI says it has already received more than 7,000 tips. pic.twitter.com/DzuwgcMnTE — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 12, 2025

Νέα βίντεο και φωτογραφίες ρίχνουν φως στη διαφυγή του δράστη

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να τρέχει στην ταράτσα του κτηρίου απ’ όπου πυροβόλησε, να πηδά από ύψος και να κατευθύνεται σε μια δασώδη περιοχή, όπου αργότερα εντοπίστηκε το όπλο της δολοφονίας.

Σε άλλο βίντεο που αποκάλυψε η ιστοσελίδα TMZ, διακρίνεται ο ύποπτος να κινείται αρχικά στη γειτονιά Όρεμ της Γιούτα, καθ’ οδόν προς το πανεπιστήμιο όπου επρόκειτο να ομιλήσει ο Κερκ, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί την ίδια διαδρομή κατά τη διαφυγή του.

TMZ has managed to obtain security camera footage showing the FBI’s “person of interest” in yesterday’s shooting of conservative personality and commentator Charlie Kirk at Utah Valley University, walking through a neighborhood in Orem, Utah towards the school prior to the… pic.twitter.com/sgG27Ed2o0 — OSINTdefender (@sentdefender) September 11, 2025

Οι τέσσερις νέες φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη είναι πιο κοντινές, ωστόσο καπέλο τύπου τζόκεϊ και μαύρα γυαλιά κρύβουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ξεχωρίζουν, όμως, τα ρούχα, τα παπούτσια και το σακίδιο πλάτης που φορούσε τη στιγμή του εγκλήματος.

Σημαντικά στοιχεία από τα ευρήματα των αρχών

Οι ερευνητές έχουν συλλέξει αποτύπωμα αριστερού χεριού και ενός παπουτσιού, τα οποία άφησε ο δράστης εγκαταλείποντας την ταράτσα. Σύμφωνα με τον Μέισον, «πιστεύουμε ότι ο ύποπτος φορούσε αθλητικά παπούτσια Converse. Διακρίνεται λευκό χρώμα στις σόλες – όλα αυτά είναι αναγνωρίσιμα στοιχεία που αναζητούμε».

We’re releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ενίσχυσε το κάλεσμα για τη συμμετοχή των πολιτών στην εξιχνίαση της δολοφονίας, σημειώνοντας πως έχουν κατατεθεί ήδη περισσότερες από 7.000 πληροφορίες. Όπως δήλωσε, «οποιαδήποτε βίντεο ή φωτογραφίες έχετε… πρέπει να υποβληθούν στη γραμμή πληροφοριών ψηφιακών μέσων». Στην έρευνα για τον δράστη συμμετέχουν στελέχη από 20 διαφορετικές κρατικές, ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες.

Το FBI απηύθυνε έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία» και προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη ή των πιθανών συνεργών του.

Το όπλο του εγκλήματος στα χέρια των αρχών

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Κερκ έχει ήδη ανακτηθεί από τις αρχές. «Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, στη διάρκεια σχετικής συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ της Γιούτα. Το τουφέκι βρέθηκε στη δασώδη περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης.

Παράλληλα, ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπορ Μέισον, ανακοίνωσε ότι η αστυνομία διαθέτει πλέον βίντεο με καθαρές εικόνες του υπόπτου και έχει κατορθώσει να αναπλάσει την πορεία του από την είσοδο στην πανεπιστημιούπολη μέχρι το σημείο της δολοφονίας, καθώς και κατά τη διαφυγή του σε γειτονική περιοχή.

Κατά τον επικεφαλής του FBI, ο ύποπτος «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή», ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως στοχευμένη επίθεση εναντίον του Τσάρλι Κερκ. Ο αξιωματούχος υπογράμμισε: «Αναπτύσσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να τον βρούμε και θα τον βρούμε».