Το FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι μόλις δημοσίευσε φωτογραφίες ενός «υπόπτου» για τη χθεσινή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ζητούν τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση του ατόμου.

Πρόκειται για τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι αρχές για ένα άτομο που πιστεύουν ότι μπορεί να εμπλέκεται στο θάνατο του Κερκ.