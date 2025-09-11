Το FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι μόλις δημοσίευσε φωτογραφίες ενός «υπόπτου» για τη χθεσινή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.
Ζητούν τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση του ατόμου.
Πρόκειται για τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι αρχές για ένα άτομο που πιστεύουν ότι μπορεί να εμπλέκεται στο θάνατο του Κερκ.
We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.
1-800-CALL-FBI
Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc
— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025