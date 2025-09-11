Σύμφωνα με την WSJ επάνω στο τουφέκι και στα πυρομαχικά τα οποία εντοπίστηκαν στο δάσος κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ την Τετάρτη, αναγράφονται χαραγμένα συνθήματα που υποστηρίζουν την τρανς κοινότητα και την αντιφασιστική ιδεολογία.

Οι αρχές αναλύουν αυτά τα μηνύματα καθώς προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο για τη δολοφονία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, αν και προς το παρόν δεν είναι σαφές αν τα γραμμένα στοιχεία υποδεικνύουν κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο πίσω από την επίθεση. Ανάμεσα στα σημάδια που βρέθηκαν, υπήρχαν και αρχικά τα οποία οι αρχές προσπαθούν να αντιστοιχίσουν με προφίλ υπόπτων, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ο Ρόμπερτ Μπόλς, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το γραφείο του FBI στο Salt Lake Sity, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το πρωί ότι οι πράκτορες ανέκτησαν «ένα υψηλής ισχύος τουφέκι με μηχανισμό μπουλονιού» σε «μια δασώδη περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης». Το εργαστήριο του FBI θα προχωρήσει στην ανάλυση του όπλου, ανέφερε ο Μπόλς.