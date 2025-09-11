Οι αρχές επίσης κατάφεραν να αποκτήσουν «καθαρό βίντεο» του ατόμου που πιστεύουν ότι είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον.

«Έχουμε καλό βίντεο αυτού του ατόμου. Δεν θα το δημοσιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή,» είπε ο Μέισον. «Εργαζόμαστε με κάποιες τεχνολογίες και τρόπους για να ταυτοποιήσουμε το άτομο αυτό. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα απευθυνθούμε σε εσάς, τα μέσα ενημέρωσης, και θα το δημοσιοποιήσουμε για να μας βοηθήσετε να τον ταυτοποιήσουμε. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε βέβαιοι για τις δυνατότητές μας.»

Ο ύποπτος για τον πυροβολισμό φαίνεται να είναι φοιτητής

Ο ύποπτος ενσωματώθηκε καλά στο περιβάλλον του πανεπιστημίου και «φαίνεται να είναι στην ηλικία των φοιτητών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ύποπτος είναι άνδρας, σύμφωνα με αξιωματούχο του FBI. Πρόσθεσε ότι οι αρχές επιθυμούν να «προχωρήσουν με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων και να εξελίσσει τη διαδικασία κατάλληλα.»

Το άτομο που πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ δεν κρύβεται στη δασώδη περιοχή όπου οι ερευνητές βρήκαν το τουφέκι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπόλς, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το γραφείο πεδίου του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι. «Περπατήσαμε μέσα από αυτά τα δάση και το διασφαλίσαμε», είπε ο Μπόλς σε συνέντευξη Τύπου. «Όσον αφορά την κοινότητα, μπορώ να σας πω ότι πρόκειται για στοχευμένο περιστατικό. Δεν πιστεύουμε ότι η κοινότητα διατρέχει κίνδυνο. Ωστόσο, εξαντλούμε κάθε πόρο για να τον βρούμε, και θα το κάνουμε.» Καθώς το FBI συνεχίζει την έρευνα για τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ένας αξιωματούχος αρνήθηκε να πει αν η υπηρεσία γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη. Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε αν το FBI γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη, ο Ρόμπερτ Μπόλς είπε ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για τη συνεχιζόμενη έρευνα. Επίσης, ρωτήθηκε αν οι ερευνητές έχουν συλλέξει αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που συνδέεται με τον πυροβολισμό. «Εξαντλούμε όλους τους πόρους μας για να μπορέσουμε να τα συλλέξουμε, αλλά αυτό είναι, ξανά, μέρος της έρευνας», απάντησε.

Συλλογή αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων στην υπόθεση του Τσάρλι Κερκ

Εκτός από το τουφέκι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ την Τετάρτη, οι αρχές έχουν επίσης συλλέξει αποτυπώματα υποδημάτων, παλάμης και αντιβραχίων, τα οποία θα αναλυθούν, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπόλς, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το γραφείο πεδίου του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι. «Οι πληροφορίες εξετάζονται πλήρως,» είπε ο Μπόλς. «Μέχρι σήμερα το πρωί, έχουμε λάβει περισσότερες από 130 πληροφορίες».

Συντετριμμένη η οικογένεια του θύματος