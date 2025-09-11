Η αιματηρή επίθεση κατά του Τσάρλι Κερκ, ενός εξέχοντος συντηρητικού ακτιβιστή και ιδρυτή του Turning Point USA, προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Η δολοφονία του, σε μια εκδήλωση πανεπιστημίου στη Γιούτα, αναδεικνύει τις ανησυχίες για την πολιτική βία και την ασφάλεια δημόσιων προσώπων στη σύγχρονη Αμερική. Καθώς οι αρχές ερευνούν το περιστατικό, η χώρα θρηνεί την απώλεια ενός νεαρού ακτιβιστή που άφησε το στίγμα του στη συντηρητική πολιτική.

Τσάρλι Κερκ: Η δολοφονία που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν γνωστός για τον ακτιβισμό του υπέρ των συντηρητικών ιδεών και τη στενή του σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο 31χρονος ακτιβιστής, γιος αρχιτέκτονα από το προάστιο Prospect Heights του Σικάγο, είχε ιδρύσει σε ηλικία 18 ετών τον οργανισμό Turning Point USA, με σκοπό τη διάδοση των συντηρητικών αξιών στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Η δράση του υπήρξε καθοριστική στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, με χιλιάδες νέους ψηφοφόρους να εγγράφονται και πολιτείες όπως η Αριζόνα να γέρνουν υπέρ του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Παράλληλα, ήταν γνωστός για τις αμφιλεγόμενες απόψεις του σχετικά με θέματα όπως οι τρανς και η πανδημία του Covid-19. Τελικά, το βράδυ της Τετάρτης δολοφονήθηκε σε εκδήλωση στο Utah Valley University, όπου βρισκόταν στο πλαίσιο της περιοδείας του «American Comeback».

Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση

Στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Μοντάνα), ο Κερκ έφτασε στην εκδήλωση. Λίγα λεπτά μετά τις 12:20, δέχθηκε έναν πυροβολισμό ενώ καθόταν στη σκηνή απευθυνόμενος στο κοινό. Αρχικά, οι αρχές εκτίμησαν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από απόσταση 182 μέτρων, όμως τελικά το σημείο στη στέγη ήταν περίπου 130 μέτρα μακριά.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό και ζήτησε από τους φοιτητές να εκκενώσουν αμέσως τον χώρο. Λίγο αργότερα, η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, επιβεβαίωσε ότι ο Κερκ βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, στις 14:40, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατό του από τα τραύματα που υπέστη. Σε ένδειξη πένθους, διατάχθηκε ανάρτηση σημαιών σε ύψος ημίσειας τιμής.

Οι έρευνες της αστυνομίας και η συνεχιζόμενη αναζήτηση για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

Το FBI συνεργάζεται με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα στην έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι, αλλά και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι αφού δεν διαπιστώθηκε κάποια σύνδεση με το έγκλημα. Η αστυνομία εργάζεται σε πολλαπλές ενεργές σκηνές εγκλήματος, εστιάζοντας στα σημεία όπου βρισκόταν ο Κερκ, καθώς και στις διαδρομές που ακολούθησαν το θύμα και ο ύποπτος.

Έξι τοπικοί αστυνομικοί βρισκόντουσαν στην εκδήλωση μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Κερκ. Παρά τις συλλήψεις, η αναζήτηση για τον πραγματικό δράστη συνεχίζεται, με έντονη κινητοποίηση των αρχών. Το Πανεπιστήμιο Utah Valley παρέμεινε κλειστό έως τη Δευτέρα, με όλες τις τάξεις ανασταλμένες, ενώ σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τη θλίψη και τη στήριξή του σε φοιτητές και προσωπικό που έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας.

Μόνο ένα άτομο φέρεται να εμπλέκεται στον πυροβολισμό, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ο οποίος χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ ως «πολιτική εκτέλεση». Ο δράστης πυροβόλησε μία φορά, σύμφωνα με τον Επίτροπο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, ο οποίος ανέφερε πως πρόκειται για «στοχευμένη επίθεση εναντίον ενός ατόμου». Οι αρχές πιστεύουν ότι ο πυροβολισμός προήλθε από την ταράτσα ενός κτιρίου.

Ο Μαυροφορεμένος ύποπτος και τα βίντεο – ντοκουμέντο

Πλάνα από την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ δείχνουν μια φιγούρα ξαπλωμένη πάνω σε ένα κτίριο ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου έπεσε νεκρός ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Oι αντιδράσεις

Την απώλεια του Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο, ακόμη και θρυλικό». Ο πρώην πρόεδρος της χώρας διέταξε να κυματίζουν οι σημαίες των ΗΠΑ μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής.

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk. “I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

Αντιδράσεις ήρθαν και από το Δημοκρατικό κόμμα. Η Κάμαλα Χάρις «καταδίκασε» τη δολοφονία, επισημαίνοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική». Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν σημαίνοντα στελέχη, μεταξύ των οποίων οι Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Γκάβιν Νιούσομ, Μπέρνι Σάντερς και Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο φόνος του Κερκ προστίθεται στη μεγάλη λίστα επιθέσεων κατά πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων απόπειρων εναντίον του ίδιου του Τραμπ, στοιχειοθετώντας νέα ερωτήματα για την ασφάλεια στον δημόσιο πολιτικό διάλογο στη χώρα.

Τα τελευταία λόγια του Τσάρλι Κερκ

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;», ακούγεται να ρωτάει άτομο από το κοινό με τον Τσάρλι Κερκ να του δίνει την απάντηση: «Πολλοί». Τότε ο ίδιος άνθρωπος είπε στον ακτιβιστή πως ήταν μόλις 5, και ο Κερκ τον ρώτησε «μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;». Αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις του. «Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε ο Τσάρλι Κερκ πριν η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συντηρητικούς influencers στις ΗΠΑ σήμερα, αναφέρει δημοσίευμα του BBC. Υπήρξε ένας ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ που είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο κοινό μέσω της οργάνωσής του Turning Point, η οποία έχει παρουσία σε εκατοντάδες πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα.

Ο Κερκ και η ομάδα των νεαρών συντηρητικών του κατακλύζουν τα κοινωνικά μέσα και τα podcast, ενώ η ικανότητά του να προσελκύει πλήθη τον οδήγησε σε έναν βασικό ρόλο στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ. Η Turning Point επένδυσε τόσο χρήματα όσο και ανθρώπινο δυναμικό σε αμφιταλαντευόμενες πολιτείες κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του περασμένου έτους. Είχε μιλήσει σε συνέδρια των Ρεπουμπλικάνων και πέρυσι ο Τραμπ ανταπέδωσε τη χάρη με μια μεγάλη ομιλία σε συνέδριο της Turning Point στην Αριζόνα.

Η ευαγγελική χριστιανική θρησκεία και η οικογένεια του Κερκ – ήταν παντρεμένος με μια πρώην Miss Arizona, με την οποία είχε δύο παιδιά – βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής του, και θεωρήθηκε τόσο το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού όσο και μια εξαιρετικά πολωτική προσωπικότητα.