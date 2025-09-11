Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η εν ψυχρώ δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, γνωστού υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ και συντηρητικού ακτιβιστή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Βάλεϊ στην πόλη Όρεμ της Γιούτα, την Τετάρτη το απόγευμα.

Oι αρχές αναζητούν έναν σκοπευτή ντυμένο στα μαύρα, ο οποίος εθεάθη να φεύγει από μια στέγη λίγο μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ στο λαιμό.

Πλάνα από την δολοφονία δείχνουν μια φιγούρα ξαπλωμένη πάνω σε ένα κτίριο ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου έπεσε ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τι έχουν κάνει γνωστό ως τώρα οι αρχές των ΗΠΑ

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, συγκαταλεγόταν στους πλέον γνωστούς συντηρητικούς ίνφλουενσερ της γενιάς του και αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του τραμπισμού στους νέους στις ΗΠΑ. Ο Κερκ έχασε τη ζωή του χθες Τετάρτη, όταν δέχτηκε σφαίρα στη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα, συγκλονίζοντας την αμερικανική πολιτική και κοινωνία.

Ο Κερκ είχε αναλάβει τα ηνία πιθανότατα του πιο σημαντικού δεξιού νεολαιίστικου κινήματος στην Αμερική, το οποίο συνίδρυσε το 2012 μόλις σε ηλικία 18 ετών. Η χθεσινή του παρουσία καταγράφηκε στην πανεπιστημιούπολη της κοιλάδας της Γιούτας, στο Όρεμ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι – μια τοποθεσία με έντονη πολιτική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.

Εμφανίστηκε φορώντας ένα απλό λευκό μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» και σκούρο παντελόνι, καθισμένος κάτω από τη χαρακτηριστική σκηνή με τα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», ενώ απαντούσε σε ερωτήματα του κοινού, που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο. Το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν «Prove me wrong», σηματοδοτώντας την πρόκληση για ανοικτό διάλογο επί αμφιλεγόμενων ζητημάτων.

Όπως περιέγραψε ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζέισον Τσίφιτς, παρών στην εκδήλωση: «Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», επιβεβαιώνοντας το θερμό κλίμα της συγκέντρωσης.

Αιφνίδιος πυροβολισμός και χάος στην εκδήλωση

Τη στιγμή που ο Κερκ απαντούσε σε ερώτηση σχετική με τις μαζικές δολοφονίες με πυροβόλα όπλα, ακούστηκε ξαφνικά ένας πυροβολισμός. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα, επήλθε πανικός. Ο Κερκ φάνηκε να πιάνει τον σβέρκο του, σωριάστηκε και αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακολούθησαν στιγμές απόλυτης σύγχυσης, με τον πόντκαστερ να απομακρύνεται άμεσα από τους σωματοφύλακες του, ενώ ακούγονταν κραυγές κι ουρλιαχτά. Ο κ. Τσίφιτς περιέγραψε: «Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις», αποτυπώνοντας το κλίμα τρόμου που επικράτησε.