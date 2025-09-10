Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, υπέκυψε στα τραύματά του μετά τα πυρά που δέχθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και διαπιστώθηκε ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί στον λαιμό, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση του δράστη, αναφέρει το CBS

Τρεις πηγές που γνωρίζουν την εξέλιξη της έρευνας είπαν στο CBS News — συνεργάτη της BBC στις ΗΠΑ — ότι η έρευνα για τον ύποπτο συνεχίζεται. Άλλες δύο πηγές από τις δυνάμεις ασφαλείας επισήμαναν ότι η αστυνομία δεν έχει ακόμη δηλώσει ότι το σημείο είναι ασφαλές για το κοινό.

Το Πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU) εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας όσους βρίσκονται ακόμα στο campus να παραμείνουν στη θέση τους έως ότου οι αστυνομικοί μπορούν με ασφάλεια να τους συνοδεύσουν εκτός. Η αστυνομία του UVU ανέφερε πως πραγματοποιεί εκκένωση «κτίριο προς κτίριο».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο σπουδαίος, και ακόμα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός. Κανένας δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την ψυχή της νεολαίας στις ΗΠΑ καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ιδιαίτερα από εμένα, και τώρα δεν είναι πια μαζί μας. Η Μελάνια κι εγώ εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στην όμορφη σύζυγό του, Έρικα, και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!» — Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η στιγμή του πυροβολισμού – Προσοχή, σκληρές εικόνες

WATCH 🔴🔴 Charlie Kirk has been SHOT pic.twitter.com/dorKrbM5gZ — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ (Charlie James Kirk), γεννημένος το 1993 στο Ιλινόις των ΗΠΑ, είναι γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής.

Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στην πολιτική δράση, ιδρύοντας το 2012 τον οργανισμό Turning Point USA, με στόχο την προώθηση συντηρητικών ιδεών στη νεολαία και στους πανεπιστημιακούς χώρους. Υπό την ηγεσία του, η Turning Point αναπτύχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς του αμερικανικού δεξιού κινήματος, δημιουργώντας παραρτήματα και θυγατρικές.

Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την εκπομπή του The Charlie Kirk Show και τη συγγραφή βιβλίων.

Η δημόσια παρουσία του Κερκ χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ειδικότερα της γραμμής που εκπροσωπέι ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει δημιουργήσει εργαλεία όπως το Professor Watchlist, με στόχο την καταγραφή πανεπιστημιακών που θεωρείται ότι προωθούν «ριζοσπαστικές ιδέες». Οι θέσεις του συχνά προκαλούν αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες.