Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, συγκαταλεγόταν στους πλέον γνωστούς συντηρητικούς ίνφλουενσερ της γενιάς του και αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του τραμπισμού στους νέους στις ΗΠΑ. Ο Κερκ έχασε τη ζωή του χθες Τετάρτη, όταν δέχτηκε σφαίρα στη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα, συγκλονίζοντας την αμερικανική πολιτική και κοινωνία.

Ο Κερκ είχε αναλάβει τα ηνία πιθανότατα του πιο σημαντικού δεξιού νεολαιίστικου κινήματος στην Αμερική, το οποίο συνίδρυσε το 2012 μόλις σε ηλικία 18 ετών. Η χθεσινή του παρουσία καταγράφηκε στην πανεπιστημιούπολη της κοιλάδας της Γιούτας, στο Όρεμ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι – μια τοποθεσία με έντονη πολιτική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.

Εμφανίστηκε φορώντας ένα απλό λευκό μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» και σκούρο παντελόνι, καθισμένος κάτω από τη χαρακτηριστική σκηνή με τα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», ενώ απαντούσε σε ερωτήματα του κοινού, που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο. Το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν «Prove me wrong», σηματοδοτώντας την πρόκληση για ανοικτό διάλογο επί αμφιλεγόμενων ζητημάτων.

Όπως περιέγραψε ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζέισον Τσίφιτς, παρών στην εκδήλωση: «Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», επιβεβαιώνοντας το θερμό κλίμα της συγκέντρωσης.

Αιφνίδιος πυροβολισμός και χάος στην εκδήλωση

Τη στιγμή που ο Κερκ απαντούσε σε ερώτηση σχετική με τις μαζικές δολοφονίες με πυροβόλα όπλα, ακούστηκε ξαφνικά ένας πυροβολισμός. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα, επήλθε πανικός. Ο Κερκ φάνηκε να πιάνει τον σβέρκο του, σωριάστηκε και αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακολούθησαν στιγμές απόλυτης σύγχυσης, με τον τριαντάχρονο πόντκαστερ να απομακρύνεται άμεσα από τους σωματοφύλακες του, ενώ ακούγονταν κραυγές κι ουρλιαχτά. Ο κ. Τσίφιτς περιέγραψε: «Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις», αποτυπώνοντας το κλίμα τρόμου που επικράτησε.

Αντιφατικές πληροφορίες για τον δράστη

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, η σφαίρα που σκότωσε τον Κερκ ερρίφθη από κτίριο σε απόσταση 180 μέτρων – πιθανώς από οροφή εντός της πανεπιστημιούπολης. Η αστυνομία της Γιούτα, από την πλευρά της, διευκρίνισε ότι ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται εντατικά.

Παράλληλα, επικράτησε σύγχυση για το αν υπήρξε σύλληψη υπόπτου. Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, αρχικά ανακοίνωσε μέσω X ότι είχε συλληφθεί άτομο, ενώ λίγο αργότερα ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Τσάρλι Κοξ, χαρακτήρισε τη δολοφονία ως «πολιτική δολοφονία» και έκανε αναφορά σε «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση. Ωστόσο, ο επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας, Μπο Μέισον, τόνισε πως ο φερόμενος ως δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ το CNN μετέδωσε πως δεν έχει καν ταυτοποιηθεί ακόμη.

Πανεθνικές αντιδράσεις

Την απώλεια του Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο, ακόμη και θρυλικό». Ο πρώην πρόεδρος της χώρας διέταξε να κυματίζουν οι σημαίες των ΗΠΑ μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής, τιμής ένεκεν.

Αντιδράσεις ήρθαν και από το Δημοκρατικό κόμμα. Η Κάμαλα Χάρις «καταδίκασε» τη δολοφονία, επισημαίνοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική». Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν σημαίνοντα στελέχη, μεταξύ των οποίων οι Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Γκάβιν Νιούσομ, Μπέρνι Σάντερς και Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο φόνος του Κερκ προστίθεται δυστυχώς στη μεγάλη λίστα επιθέσεων κατά πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων απόπειρων εναντίον του ίδιου του Τραμπ, στοιχειοθετώντας νέα ερωτήματα για την ασφάλεια στον δημόσιο πολιτικό διάλογο στη χώρα.