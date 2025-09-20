Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν οπλισμένο άνδρα ο οποίος, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, προσποιούταν ότι ήταν αστυνομικός στον χώρο όπου θα γινόταν η τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της μυστικής υπηρεσίας.

Ο συλληφθείς είχε στην κατοχή του πυροβόλα όπλα και μαχαίρια και παρατηρήθηκε να «επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά» στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, όταν οι πράκτορες τον πλησίασαν, όπως δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Άντονι Γκουγκλιέλμι, επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας. Ο Γκουγκλιέλμι είπε ότι ο άνδρας ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ήταν μέλος των αρχών επιβολής του νόμου και στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση.

Η ταυτότητα του άνδρα δεν αποκαλύφθηκε και δεν είναι σαφές πού ακριβώς βρισκόταν στο χώρο και αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες. Η Μυστική Υπηρεσία και οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ερευνούν τι έκανε ο άνδρας στο στάδιο, όπως είπε ο εκπρόσωπος.

O πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα πάρουν τον λόγο στην επιμνημόσυνη δέηση του Τσάρλι Κερκ

Η σύλληψη ενέτεινε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της τελετής μνήμης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή για τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό influencer της alt right που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Γιούτα. Το στάδιο, έδρα της ομάδας Arizona Cardinals του N.F.L., έχει χωρητικότητα 73.000 ατόμων, όπου θα μιλήσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και αρκετά μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Εάν το στάδιο φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητά του, το κοντινό Desert Diamond Arena, χωρητικότητας 19.000 ατόμων, θα χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενήσει τους επιπλέον παρευρισκόμενους.

Λόγω της υψηλής αναμενόμενης προσέλευσης και των αξιωματούχων που θα παρευρεθούν, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει ορίσει την τελετή μνήμης ως εκδήλωση υψηλού επιπέδου ασφάλειας, παρόμοια με το Super Bowl ή τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης.

Η Turning Point USA, η οργάνωση που ίδρυσε ο Κερκ και η οποία διοργανώνει την εκδήλωση, έχει δηλώσει ότι τα μέτρα ασφαλείας ενδέχεται να επιμηκύνουν τον χρόνο αναμονής των παρευρισκόμενων για να εισέλθουν στον χώρο. Η είσοδος θα ανοίξει τρεις ώρες πριν από την έναρξη της τελετής, στις 11 π.μ. τοπική ώρα. Η οργάνωση έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος με τσάντες.