Οι φήμες περί κρυφού ειδυλλίου, που ξεκίνησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την αγκαλιά που είχαν δώσει, παίρνουν οσμή σκανδάλου που φτάνει μέχρι τον Λευκό Οίκο.

«Πάνω στη σκηνή, μπροστά στο κοινό αγκάλιασε τον Τζέι Ντι Βανς, σε μία, όπως φαίνεται, φιλική στιγμή. Όμως το Ίντερνετ είδε κάτι άλλο. Ο κόσμος ‘’ξεκοκάλισε’’ την εικόνα, ανέλυε τις εκφράσεις τους, μέχρι και αναλύσεις γλώσσας του σώματος έκαναν. Ήταν μόλις ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να προκαλέσουν μία από τις μεγαλύτερες, viral πολιτικές φήμες της χρονιάς. Μέσα σε λίγες ώρες, αναρτήσεις TikTokers ανέβαιναν παντού, με σχόλια τύπου ‘’μη μου λέτε πως αυτό είναι φυσιολογικό’’. Άλλες έγραφαν ‘’Η Ούσα σας παρακολουθεί από κάπου’’», γράφει το People.

Η αγκαλιά και το χάδι που πυροδότησαν το «σκάνδαλο»

Τις φήμες φούντωσε η ίδια η Έρικα Κέρκ, λέγοντας πως στον Τζέι Ντι Βανς βλέπει τον σύζυγό της, πριν αγκαλιάσει τον αντιπρόεδρο σφικτά, περάσει τα δάχτυλά της μέσα στα μαλλιά του κι εκείνος τυλίξει τα χέρια του στη μέση της.

Κάθε είδους κουτσομπολιό και θεωρία συνωμοσίας κυκλοφορεί πλέον στο διαδίκτυο.

Η Ούσα Βανς εμφανίστηκε χωρίς τη βέρα της στις 19 Νοεμβρίου. Άρα ξέρει, λένε αυτοί που τα ξέρουν όλα. Ο Τζέι Ντι Βανς θα χωρίσει τη σύζυγό του γιατί είναι Ινδουίστρια και όχι Καθολική, κι αυτό θα εμπόδιζε τις φιλοδοξίες του να γίνει ο ίδιος Πρόεδρος το 2028.

Ένας χρήστης έγραψε το «Χ».

«Ανακοινώστε το τώρα. Ο Τζέι Ντι Βανς θα χωρίσει την μελαχρινή σύζυγό του, θα την ανταλλάξει και θα ξαναπαντρευτεί με την πρώην ‘’στρατολογημένη’’ από τον Έπσταϊν ‘’χήρα’’ Έρικα Κερκ και θα είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2028».

Κάποιος άλλος έγραψε: «Ο Τζέι Ντι Βανς σύντομα θα ισχυριστεί πως η Ινδουίστρια σύζυγός του αρνήθηκε να ασπαστεί τον Χριστιανισμό και θα την χωρίσει, επικαλούμενος αγεφύρωτες διαφορές σχετικά με τη θρησκεία. Αργότερα θα παντρευτεί την ‘’Χριστιανοί Ευαγγελίστρια’’ Έρικα Κερκ, με τη δικαιολογία πως οι δυο τους δέθηκαν στενά μετά την απώλεια των συντρόφων τους».

Απίστευτες ατάκες σε συνέντευξη της Έρικα Κέρκ για την αγκαλιά

Η υπόθεση πια συζητιέται και στα πολιτικά γραφεία στην Ουάσιγκτον. Όχι γιατί μπορεί να ισχύει ή να μην ισχύει, αλλά γιατί λερώνει την αλέκιαστη εικόνα του συντηρητικού, θρησκευόμενου,

Η Ούσα Βανς ήταν εκείνη που είχε στηρίξει, αγκαλιάσει και συνοδεύσει την Έρικα Κερκ στην κηδεία του συζύγου της.

Εκπρόσωπος της ανάφερε πως είναι «μητέρα τριών μικρών παιδιών, που πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά μπάνια και ξεχνάει τη βέρα της μερικές φορές».

Ο Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα γνωρίστηκαν το 2010, ενώ σπούδαζαν και οι δύο Νομική στο Yale. Η κυρία Βανς, κόρη Ινδών μεταναστών, εκτός από το πτυχίο του Yale έχει και πτυχίο στην πρώιμη σύγχρονη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν δύο γιους και μία κόρη. Ο γάμος τους έγινε και με το Καθολικό και με το Ινδουιστικό τελετουργικό. Ο Τζέι ντι Βανς δηλώνει συχνά «ταπεινωμένος» από το φοβερό βιογραφικό της συζύγου του.