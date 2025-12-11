Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, εμφανίστηκε για πρώτη φορά αυτοπροσώπως στο δικαστήριο της Γιούτα, ενώ οι συνήγοροί του επιδιώκουν να περιορίσουν περαιτέρω την πρόσβαση των ΜΜΕ στη δίκη.

Ο δικαστής της Γιούτα εξετάζει την ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση και στις ανησυχίες της υπεράσπισης ότι η έντονη δημοσιότητα ενδέχεται να επηρεάσει το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη.

Η νομική ομάδα του Ρόμπινσον και το γραφείο του σερίφη της κομητείας ζήτησαν από τον δικαστή Τόνι Γκραφ να απαγορεύσει τις κάμερες στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορία για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικά στοιχεία σχετικά με τον πυροβολισμό του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου, στο πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ, λίγα χιλιόμετρα βόρεια του Πρόβο. Οι εισαγγελείς σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή.

Ο Ρόμπινσον προσήλθε στο δικαστήριο φορώντας πουκάμισο, γραβάτα και παντελόνι, με χειροπέδες και δεσμά στους αστραγάλους. Χαμογέλασε προς την οικογένειά του που καθόταν στην πρώτη σειρά, ενώ η μητέρα του δάκρυσε. Ο πατέρας και ο αδελφός του βρίσκονταν δίπλα της.

Μέχρι τώρα, ο κατηγορούμενος είχε εμφανιστεί μόνο μέσω βίντεο ή ηχητικής σύνδεσης από τη φυλακή.

Αντιπαράθεση για την παρουσία των ΜΜΕ

Συμμαχία εθνικών και τοπικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Associated Press, ζητεί να διατηρηθεί η πρόσβαση του Τύπου στη διαδικασία.

Ο δικαστής Γκραφ έχει ήδη αναγνωρίσει ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει «εξαιρετικά υψηλό» δημόσιο ενδιαφέρον, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία του τεκμηρίου αθωότητας του Ρόμπινσον.

Σε κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση στις 24 Οκτωβρίου, συζητήθηκαν θέματα ένδυσης και ασφάλειας του κατηγορουμένου. Με απόφασή του, ο Ρόμπινσον μπορεί να φορά πολιτικά ρούχα στις προδικαστικές συνεδριάσεις, αλλά πρέπει να παραμένει δεσμευμένος για λόγους ασφαλείας. Ο δικαστής απαγόρευσε επίσης τη φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση των δεσμών του, μετά από αίτημα της υπεράσπισης που υποστήριξε ότι τέτοιες εικόνες θα μπορούσαν να προκαταλάβουν τους μελλοντικούς ενόρκους.

Ο δικηγόρος των ΜΜΕ, Μάικλ Τζαντ, ζήτησε από τον δικαστή να επιτρέψει στις ειδησεογραφικές οργανώσεις να εκφράζουν άποψη σε οποιοδήποτε μελλοντικό αίτημα για περιορισμό ή κλειστές συνεδριάσεις.

Η παρουσία των ΜΜΕ στις ακροάσεις της Γιούτα είναι ήδη περιορισμένη, καθώς οι δικαστές συνήθως ορίζουν έναν φωτογράφο και έναν εικονολήπτη που μοιράζονται το υλικό τους με τα υπόλοιπα μέσα. Δημοσιογράφοι και πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες και να κρατούν σημειώσεις.

Όπως αναφέρει ο Τζαντ σε πρόσφατα δικόγραφα, μια «ανοικτή δικαιοσύνη» ενισχύει την αξιοπιστία της διαδικασίας και την εμπιστοσύνη του κοινού. Υπογράμμισε ότι οι ποινικές δίκες στις ΗΠΑ είναι παραδοσιακά δημόσιες, αποδεικνύοντας πως η διαφάνεια δεν εμποδίζει τη δίκαιη απονομή δικαιοσύνης.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Η χήρα του Κερκ, Ερίκα Κερκ, ζήτησε πλήρη διαφάνεια δηλώνοντας: «Αξίζουμε να υπάρχουν κάμερες εκεί μέσα». Ο Κερκ υπήρξε στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και δραστηριοποιήθηκε στην κινητοποίηση των νέων συντηρητικών ψηφοφόρων.

Η υπεράσπιση του Ρόμπινσον υποστηρίζει ότι η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση έχει φτάσει μέχρι τον Λευκό Οίκο, καθώς ο Τραμπ δήλωσε μετά τη σύλληψη του κατηγορουμένου: «Με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, τον έχουμε» και «Ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή».

Η δικηγόρος Κάθι Νέστερ εξέφρασε ανησυχία για τη διάδοση αλλοιωμένων ψηφιακών εικόνων του Ρόμπινσον από την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, οι οποίες τον δείχνουν να κλαίει ή να αντιδρά έντονα – γεγονότα που, όπως τόνισε, δεν συνέβησαν ποτέ.