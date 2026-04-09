Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μεξικό η ποινή που επιβλήθηκε σε δύο ανήλικες, 15 και 13 ετών, για τη φρικτή δολοφονία μιας 15χρονης κοπέλας. Το δικαστήριο καταδίκασε τις δράστιδες σε μόλις 2 χρόνια και 10 μήνες φυλάκισης, απόφαση που προκάλεσε οργή στην οικογένεια του θύματος και την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι δύο κοπέλες έδεσαν το θύμα σε καρέκλα, το στραγγάλισαν και στη συνέχεια έθαψαν τη σορό του για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Παρά τη φρίκη του εγκλήματος, το δικαστήριο επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 5.657 πέσος (περίπου 2.800 ευρώ), ποσό που δεν κάλυψε ούτε τα έξοδα της κηδείας της 15χρονης.

Το έγκλημα σημειώθηκε το 2025 στην πολιτεία Σονόρα. Οι δύο ανήλικες υποσχέθηκαν στη 15χρονη Λέιλα Μπεσέρα «έκπληξη», την έπεισαν να καθίσει σε καρέκλα και να δεθεί στα μάτια, πριν τη στραγγαλίσουν με σχοινί. Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι κατέγραψαν τη δολοφονία με κινητό τηλέφωνο, ενώ στο βίντεο φαίνεται το θύμα να κλαίει και οι δράστιδες να γελούν.

Αφού ολοκλήρωσαν την πράξη τους, έριξαν ασβέστη στη σορό και την έθαψαν για να καλύψουν τα ίχνη. Η μητέρα της Λέιλα ξεκίνησε αμέσως να την αναζητά, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγες ώρες αργότερα, εντόπισε στο κινητό της κόρης της το βίντεο της δολοφονίας, γεγονός που αποκάλυψε την τραγωδία.

Οργή για τις ποινές και τις δικαστικές αποφάσεις

Πρόσφατα, ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση επέβαλε ποινή 2 ετών και 10 μηνών στην 15χρονη και 11 μηνών επιτήρησης στη 13χρονη. Οι ποινές αυτές, αν και νόμιμες, θεωρήθηκαν εξαιρετικά επιεικείς για ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα.

Η μητέρα της Λέιλα κατήγγειλε ότι το παιδί της δεχόταν bullying από τις δράστιδες λόγω του χρώματος του δέρματός της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως το κίνητρο της δολοφονίας συνδέεται με ερωτική αντιζηλία.

Η εισαγγελία της Σονόρα εξήγησε ότι οι ποινές κινήθηκαν εντός των προβλεπόμενων ορίων για ανήλικους δράστες. Ωστόσο, η οικογένεια της Λέιλα έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση, ζητώντας την επιβολή της μέγιστης δυνατής ποινής στις δύο ανήλικες.

