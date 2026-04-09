Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε κηδεία στο Μεξικό, όταν δύο γυναίκες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση πάνω από το φέρετρο ενός άνδρα, διεκδικώντας καθεμία τον τίτλο της αγαπημένης του όσο ήταν εν ζωή.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καβγάς ξεκίνησε τη στιγμή που μία από τις δύο γυναίκες στάθηκε δίπλα στο φέρετρο και είπε συγκινημένη: «Αγάπη μου, θα μου λείψεις».

Τότε, η δεύτερη γυναίκα πετάχτηκε όρθια και φώναξε: «Ποια είσαι;», προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ των παρευρισκομένων στην τελετή.

Όταν η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι διατηρούσε σχέση με τον εκλιπόντα, η ένταση κορυφώθηκε, με τις δύο πρωταγωνίστριες να φτάνουν στο σημείο να προσπαθούν να ανοίξουν το φέρετρο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια συγγενών και φίλων.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral στο διαδίκτυο, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στο Μεξικό.