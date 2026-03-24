Ένας 15χρονος μαθητής άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στην πολιτεία Μιτσοακάν του δυτικού Μεξικού, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε στο ιδιωτικό σχολείο Μακαρένκο, που βρίσκεται στην πόλη Λάσαρο Κάρδενας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες έφεραν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες και εντοπίστηκαν νεκρές στον χώρο του σχολείου.

Αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο Reuters δήλωσε ότι τα θύματα ήταν «μια καθηγήτρια και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού» του σχολείου. Η εισαγγελία της πολιτείας δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις θέσεις που κατείχαν οι δύο γυναίκες.

#Mexico | Un estudiante de 15 años asesinó a dos profesoras en Michoacán tras ser impedido de ingresar a la escuela por llegar tarde. pic.twitter.com/UAVWxHDFJj — UV TELEVISIÓN. (@UVtelevision) March 24, 2026

Υψηλή εγκληματικότητα στη Μιτσοακάν

Η πολιτεία Μιτσοακάν συγκαταλέγεται στις περιοχές με τους υψηλότερους δείκτες εγκληματικότητας στο Μεξικό. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται καρτέλ ναρκωτικών και συμμορίες που εμπλέκονται σε απαγωγές και εκβιασμούς για λύτρα.

Παρά τα εκτεταμένα φαινόμενα βίας που