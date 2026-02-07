Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδίκασε απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, έχει ζητηθεί άμεση και πλήρης ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου, καθώς και από τις αστυνομικές αρχές. Η ενημέρωση αφορά, μεταξύ άλλων, το αν ήταν εις γνώση των πανεπιστημιακών οργάνων η διενέργεια της εκδήλωσης, αν υπήρξε σχετικό αίτημα και άδεια, τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης, καθώς και τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων.

Το Υπουργείο ζητά επίσης να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή προκλήθηκαν καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων. Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλουν, εντός 48 ωρών, να περιγράψουν τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τον νόμο 5224/25.

Όπως τονίζεται, η Πολιτεία διαθέτει πλέον ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι οι ευθύνες θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν όπου χρειάζεται. Παράλληλα, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και δηλώνει ότι θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων. ‎