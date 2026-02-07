Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια και πραγματοποιήθηκαν δεκάδες προσαγωγές.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αστυνομικός φέρεται να τραυματίστηκε, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε και μία νεαρή γυναίκα, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν σημαντικές φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ το οδόστρωμα στην περιοχή παρουσίαζε εικόνα εκτεταμένων καταστροφών.

Οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 210, ενώ εκτιμάται ότι οι ρίψεις αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών προήλθαν από τον χώρο του πανεπιστημίου, την ώρα που στην Πολυτεχνική Σχολή βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση.

Για λόγους ασφαλείας, διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το Συντριβάνι, ενώ η ατμόσφαιρα στην περιοχή παρέμεινε για αρκετή ώρα αποπνικτική λόγω της εκτεταμένης χρήσης χημικών.