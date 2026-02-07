Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 313 προσαχθέντες από τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, έπειτα από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, για κανέναν από τους προσαχθέντες δεν προέκυψε επιβαρυντικό στοιχείο και όλοι αποχώρησαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα «άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ)».

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα». Για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε «αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών», ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης προσήχθησαν 313 άτομα, με τη διαδικασία να βρίσκεται τότε σε πλήρη εξέλιξη.