Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς εντοπίστηκαν άτομα που παρέμεναν εκεί, παρά την απαγόρευση των πρυτανικών αρχών για εκδηλώσεις μετά τις 22:00.

Η απαγόρευση αφορά δράσεις που δεν έχουν ακαδημαϊκό ή ερευνητικό χαρακτήρα και αποφασίστηκε στον απόηχο των πρόσφατων επεισοδίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. προσήχθησαν συνολικά 48 άτομα, εκ των οποίων 38 συνελήφθησαν για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής, ωστόσο μετά το τέλος της προβολής ορισμένα άτομα παρέμειναν εντός του κτιρίου.

Οι πρυτανικές αρχές, μετά τα πρόσφατα επεισόδια στο πανεπιστήμιο, είχαν δώσει εντολή να μη πραγματοποιείται καμία εκδήλωση στους χώρους του ΑΠΘ. Η απόφαση αυτή στόχευε στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος και στην αποφυγή νέων εντάσεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Κρατικής Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο του πανεπιστημίου, προχώρησαν σε ελέγχους και πραγματοποίησαν προσαγωγές.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.