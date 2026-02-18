Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν συγκεντρωθεί άτομα εντός του κτιρίου, παρότι η σχολή ήταν κλειστή. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης έγιναν περισσότερες από είκοσι προσαγωγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας στις 8 το βράδυ. Ωστόσο, μέρος των παρευρισκόμενων παρέμεινε στον χώρο και μετά το πέρας της εκδήλωσης, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της αστυνομίας.

Οι πρυτανικές αρχές, μετά τα πρόσφατα επεισόδια στο πανεπιστήμιο, είχαν δώσει εντολή να μη πραγματοποιείται καμία εκδήλωση στους χώρους του ΑΠΘ. Η απόφαση αυτή στόχευε στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος και στην αποφυγή νέων εντάσεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Κρατικής Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο του πανεπιστημίου, προχώρησαν σε ελέγχους και πραγματοποίησαν προσαγωγές.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των προσαχθέντων ούτε για το αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις.