Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ένα έργο που για δεκαετίες δοκίμασε τις αντοχές της δημόσιας διοίκησης και ταλαιπώρησε εκατομμύρια ιδιοκτήτες με απίστευτη γραφειοκρατία και δικαστικές διαμάχες, φαίνεται πως επιτέλους βρίσκει τον δρόμο του προς την ολοκλήρωση. Η εποχή που η λέξη «Κτηματολόγιο» σήμαινε αυτόματα καθυστερήσεις και χαμένο χρόνο ανήκει στο παρελθόν, καθώς το έργο μπαίνει πλέον στην τελική και πιο ουσιαστική του φάση.

​Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 99% της ελληνικής επικράτειας έχει πλέον αναρτημένα δεδομένα και διαθέτει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπαίνει τάξη στον χαοτικό χάρτη της ελληνικής ιδιοκτησίας, γεγονός που θωρακίζει τις περιουσίες των πολιτών και διευκολύνει σημαντικά τις μεταβιβάσεις ακινήτων και οικοπέδων, λύνοντας εκκρεμότητες που χρονίζαν.

​Καίριο ρόλο στην πρόοδο του έργου έχει η φάση της ανάρτησης, κατά την οποία οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορούν να διαπιστώσουν την ακρίβεια των δεδομένων και να υποβάλουν αιτήματα διόρθωσης όπου απαιτείται.

Η διαδικασία πραγματοποιείται πλέον εξ ολοκλήρου ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου και του χάρτη maps.ktimatologio.gr. Οι ιδιοκτήτες εντοπίζουν τα ακίνητά τους και βλέπουν τα αναρτημένα δεδομένα σε ενιαίο περιβάλλον χωρικής πληροφορίας που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.

Υπέρβαση στόχων – Επόμενα βήματα

Το ποσοστό ανάρτησης του 99% υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διοίκηση του Κτηματολογίου χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα αυτό ως ένδειξη της επιτάχυνσης και της αποτελεσματικότητας που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, παραμένουν ορισμένες εκκρεμότητες έως την πλήρη ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Το επόμενο διάστημα η προσοχή θα στραφεί στην ολοκλήρωση των συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, στη διαχείριση των υπολοίπων υποθέσεων και στην ολοκλήρωση των ειδικών κτηματολογίων.

Παράλληλα, η χώρα προχωρά στη μετάβαση σε καθεστώς λειτουργούντος ψηφιακού Κτηματολογίου, με στόχο την απλούστευση διαδικασιών που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν φυσική παρουσία και εκτεταμένη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό, η συνολική κτηματογράφηση της Ελλάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και του εθνικού σχεδίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.