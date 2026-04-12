Το Ιράν «δεν θα υποκύψει σε καμιά απειλή», δήλωσε ο κορυφαίος ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αναλάβει «πολύ καλές πρωτοβουλίες» για να δείξει καλή θέληση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι ενέργειες αυτές οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα στο ιρανικό έθνος. Όπως σημείωσε, το Ιράν παραμένει σταθερό στη θέση του και δεν πρόκειται να επηρεαστεί από πιέσεις ή εκφοβισμούς.

«Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε και αν έρθετε με λογική, θα ενεργήσουμε με λογική», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν θα υποκύψουμε σε καμιά απειλή· ας τους αφήσουμε να μας δοκιμάσουν άλλη μια φορά ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα ακόμα καλύτερο μάθημα», πρόσθεσε ο Μπακέρ Γαλιμπάφ μετά την επιστροφή του στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.