Πολλές από αυτές τις προϋποθέσεις τις έχει απορρίψει στο παρελθόν το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη φαίνεται να διατηρεί τη σκληρή στάση της ακόμη και μετά από έξι εβδομάδες πολέμου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, οι μη διαπραγματεύσιμες προϋποθέσεις που έθεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν περιλαμβάνουν:

  1. Τον τερματισμό κάθε δραστηριότητας εμπλουτισμού ουρανίου
  2. Την αποσυναρμολόγηση των κύριων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο
  3. Την ανάκτηση των περισσότερων από 400 κιλών υψηλού εμπλουτισμένου ουρανίου που πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι υπόγεια
  4. Την αποδοχή ενός ευρύτερου «πλαισίου ειρήνης, ασφάλειας και αποκλιμάκωσης» που περιλαμβάνει τους περιφερειακούς συμμάχους
  5. Τον τερματισμό της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι
  6. Το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μη επιβολή διοδίων για τη διέλευση

