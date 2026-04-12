Πολλές από αυτές τις προϋποθέσεις τις έχει απορρίψει στο παρελθόν το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη φαίνεται να διατηρεί τη σκληρή στάση της ακόμη και μετά από έξι εβδομάδες πολέμου.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, οι μη διαπραγματεύσιμες προϋποθέσεις που έθεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν περιλαμβάνουν:
- Τον τερματισμό κάθε δραστηριότητας εμπλουτισμού ουρανίου
- Την αποσυναρμολόγηση των κύριων εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο
- Την ανάκτηση των περισσότερων από 400 κιλών υψηλού εμπλουτισμένου ουρανίου που πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι υπόγεια
- Την αποδοχή ενός ευρύτερου «πλαισίου ειρήνης, ασφάλειας και αποκλιμάκωσης» που περιλαμβάνει τους περιφερειακούς συμμάχους
- Τον τερματισμό της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι
- Το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μη επιβολή διοδίων για τη διέλευση