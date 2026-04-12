Στο βίντεο, ο Ιρανός στρατιώτης απευθύνεται συγκεκριμένα στο «Πολεμικό πλοίο με αριθμό 121», δηλαδή στο USS Frank E. Petersen Jr., τονίζοντας ότι πρόκειται για την «τελευταία προειδοποίηση» πριν ανοίξει πυρ χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Από την πλευρά του, ένας Αμερικανός στρατιώτης που ακούγεται στο ίδιο απόσπασμα δηλώνει ότι το πλοίο πραγματοποιεί «διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», επιμένοντας πως η παρουσία του στην περιοχή είναι νόμιμη στο πλαίσιο ελεύθερης ναυσιπλοΐας.
Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι: «Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα αρχίσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιουδήποτε και όλων των Πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν, ή να φύγουν, από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ, ο οποίος αντιτίθεται σφόδρα στην ιδέα το Ιράν να επιβάλει στα πλοία διόδια προκειμένου να διέλθουν από τα στενά.
Επίσης, το Τραμπ ανέφερε ότι:«Έδωσα επίσης εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή δίοδο στην ανοιχτή θάλασσα».