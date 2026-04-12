🚨 BREAKING Footage shows The U.S. destroyers fled the Strait of Hormuz after receiving a warning from Iran’s Navy, yesterday. pic.twitter.com/AyP3L7D06P — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 12, 2026 Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό, το ιρανικό στέλεχος απευθύνεται μέσω ασυρμάτου στο αμερικανικό πλοίο, ζητώντας του να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει στον Ινδικό Ωκεανό. Η προειδοποίηση συνοδεύεται από τη φράση «εάν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα γίνετε στόχος». Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει μία ημέρα νωρίτερα (11 Απριλίου 2026) ότι δύο αντιτορπιλικά, το USS Frank E. Petersen Jr. και το USS Michael Murphy (DDG-112), «διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούσαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής για να διασφαλίσουν ότι η περιοχή είναι πλήρως απαλλαγμένη από τις νάρκες που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από το Ιράν».

Στο βίντεο, ο Ιρανός στρατιώτης απευθύνεται συγκεκριμένα στο «Πολεμικό πλοίο με αριθμό 121», δηλαδή στο USS Frank E. Petersen Jr., τονίζοντας ότι πρόκειται για την «τελευταία προειδοποίηση» πριν ανοίξει πυρ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Από την πλευρά του, ένας Αμερικανός στρατιώτης που ακούγεται στο ίδιο απόσπασμα δηλώνει ότι το πλοίο πραγματοποιεί «διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», επιμένοντας πως η παρουσία του στην περιοχή είναι νόμιμη στο πλαίσιο ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι: «Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα αρχίσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιουδήποτε και όλων των Πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν, ή να φύγουν, από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ, ο οποίος αντιτίθεται σφόδρα στην ιδέα το Ιράν να επιβάλει στα πλοία διόδια προκειμένου να διέλθουν από τα στενά.

Επίσης, το Τραμπ ανέφερε ότι:«Έδωσα επίσης εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή δίοδο στην ανοιχτή θάλασσα».