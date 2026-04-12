Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διακήρυξαν ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως θα παγιδεύσουν τους αντιπάλους τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, η ναυτική διοίκηση των Φρουρών ανέφερε ότι «όλη η κυκλοφορία είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων».

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ενδεχόμενο αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών.

Η ναυτική διοίκηση τψν Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ακόμη ότι: «ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα». Μαζί με το μήνυμα δημοσιοποιήθηκε βίντεο που παρουσιάζει πλοία να βρίσκονται στο στόχαστρο.