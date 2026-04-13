Η Κίνα απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Η τοποθέτηση ήρθε ως απάντηση στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από την αποτυχία των συνομιλιών με το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, τόνισε ότι η διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό αποτελεί κοινό συμφέρον για τη διεθνή κοινότητα. Όπως υπογράμμισε, η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία.

Η Κίνα, όπως ανέφερε, είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλες τις πλευρές προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ομαλή προμήθεια ενέργειας στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, το Πεκίνο εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών τους στο Πακιστάν.

Οι συνομιλίες αυτές, σύμφωνα με τον Γκούο Τζιακούν, «συνιστούν ένα βήμα προς μια αποκλιμάκωση της κατάστασης». Ο Κινέζος αξιωματούχος κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν την προσωρινή κατάπαυση του πυρός και να επιλύουν τις διαφορές τους με πολιτικά και διπλωματικά μέσα.

«Η Κίνα ελπίζει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα αποφύγουν την επανέναρξη των εχθροπραξιών και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια γρήγορη επάνοδο της ειρήνης», κατέληξε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.