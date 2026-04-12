Μία νέα δημοσκόπηση του CBS και του YouGov δείχνει ότι οι απόψεις των Αμερικανών για τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν παρουσιάζουν μικρή μεταβολή σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου, με την υποστήριξη να μειώνεται από 38% σε 36%.

Το ποσοστό όσων αποδοκιμάζουν τον πόλεμο αυξήθηκε από 62% σε 64%, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η στρατιωτική επέμβαση παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής στην κοινή γνώμη.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ συνεχίζει να εντείνεται, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Το οικονομικό αυτό πρόβλημα συνδέεται, σύμφωνα με αναλυτές, με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ως αποτέλεσμα, η εμπιστοσύνη του κοινού στην ικανότητα του Τραμπ να διαχειριστεί την κρίση έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του.