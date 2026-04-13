Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, καταλαμβάνοντας το κατεστραμμένο από τα χτυπήματα στάδιο του Μπιντ Τζμπέιλ. Στο ίδιο σημείο, το 2000, ο τότε αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είχε εκφωνήσει μια νικηφόρα ομιλία μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Κατά την ιστορική εκείνη ομιλία, ο Νασράλα είχε χαρακτηρίσει το Ισραήλ «πιο αδύναμο από έναν ιστό αράχνης», φράση που έκτοτε έχει αποκτήσει βαρύνουσα πολιτική και συμβολική σημασία.

«Μπιντ Τζμπέιλ 2000: Κάποιος εδώ μίλησε και καυχήθηκε για ιστούς και αράχνες», ανέφερε σκωπτικά ο διοικητής της 98ης Μεραρχίας, Ταξίαρχος Γκάι Λέβι, σε επιστολή του προς τα στρατεύματα. «Σήμερα, αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει πια, το στάδιο έχει εξαφανιστεί και τα λόγια του δεν αξίζουν τίποτα».

April 13, 2026

Τέλος, ο Ταξίαρχος πρόσθεσε: «Μπιντ Τζμπέιλ 2026: Οι δυνάμεις μας ελέγχουν την περιοχή, καταστρέφοντας τρομοκρατικές υποδομές και δεκάδες τρομοκράτες».