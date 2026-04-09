Οι συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios στην πλατφόρμα Χ. Πρόκειται για μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή κοινότητα.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους θα πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσιγκτον. Η επιλογή της αμερικανικής πρωτεύουσας θεωρείται ενδεικτική της σημασίας που αποδίδεται στις συνομιλίες.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι οι συνομιλίες αυτές θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο ακριβής τόπος και χρόνος διεξαγωγής.

Τέλος, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσεότι δεν έχει καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος ακόμη, όμως η Βηρυτός χρειάζεται τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.