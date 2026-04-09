Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σήμερα έντονη ανησυχία για την πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας ότι η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο ενδέχεται να την υπονομεύσει και να προκαλέσει νέα αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο. Η σκληρότητα με την οποία διεξάγει πόλεμο το Ισραήλ εκεί θα μπορούσε να εκτροχιάσει ολόκληρη την ειρηνευτική διαδικασία και αυτό δεν πρέπει να συμβεί», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές.

Οι δηλώσεις του καγκελάριου της Γερμανίας, χώρας που παραμένει σταθερός σύμμαχος του Ισραήλ λόγω του ιστορικού της παρελθόντος, έγιναν ενώ οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο χθες.

Ο Μερτς ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες απηύθυναν έκκληση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να «σταματήσει την κλιμάκωση των επιθέσεών της», τονίζοντας πως η συνέχιση των επιχειρήσεων θέτει σε κίνδυνο κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Επανέναρξη διαλόγου Γερμανίας – Ιράν

Μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το βράδυ της Τρίτης, το Ισραήλ δήλωσε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία και ενίσχυσε τις επιθέσεις του κατά της Χεζμπολάχ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ Γερμανίας και Ιράν.

«Μετά μια μακρά σιωπή, υποκινούμενη από σοβαρούς λόγους εκ μέρους μας, η γερμανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει τώρα τις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το κάνουμε αυτό σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας», σημείωσε ο Μερτς, αναδεικνύοντας τη σημασία του συντονισμού με τη Δύση.

Ο καγκελάριος πρόσθεσε ότι στόχος είναι να τεθεί άμεσα τέλος στη στρατιωτική κλιμάκωση που «αποσταθεροποιεί ολοένα και περισσότερο τη Μέση Ανατολή, λειτουργεί όλο και περισσότερο προς όφελος της Ρωσίας και τώρα δημιουργεί αβεβαιότητα σε παγκόσμια κλίμακα».

Ανησυχία για τη συνοχή του ΝΑΤΟ

Ο Μερτς υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων τους στο ΝΑΤΟ. «Δεν θέλω διχασμό εντός του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι εγγυητής της ασφάλειάς μας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας», επισήμανε.

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μαρκ Ρούτε, Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας. Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικρίνει τους συμμάχους του, λέγοντας ότι «γύρισαν την πλάτη» στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν.