Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι περισσότεροι από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στο πρόσφατο κύμα εκτεταμένων επιθέσεων σε όλο τον Λίβανο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργάνωση «ικετεύει για εκεχειρία».

Ο Κατς σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ανέφερε ότι:«Η επιχείρηση αποτέλεσε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ, αφήνοντάς την σοκαρισμένη και αποπροσανατολισμένη από το βάθος της διείσδυσης και την κλίμακα των επιθέσεων».

«Περισσότεροι από 200 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν χθες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι συνολικά έχουν εξουδετερωθεί πάνω από 1.400, αριθμός «υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου».

Ο Κατς υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ «ικετεύει για εκεχειρία», ενώ οι Ιρανοί προστάτες της ασκούν πιέσεις και εκδίδουν απειλές, εκφράζοντας ανησυχία ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να τη συντρίψει. Τόνισε επίσης πως ο ισραηλινός στρατός είναι προετοιμασμένος να αντιδράσει δυναμικά σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ.

Νέα «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο

Ο Κατς αναφέρθηκε ακόμη στις προσπάθειες του ισραηλινού στρατού για τη δημιουργία μιας νέας «ζώνης ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, η οποία, όπως είπε, περιλαμβάνει τέσσερις γραμμές. Η πρώτη είναι η γραμμή των συνόρων, όπου ο στρατός του Ισραήλ θα καταστρέψει λιβανέζικα χωριά ώστε να αποτρέψει τη χρήση τους από τη Χεζμπολάχ για επιθέσεις.

Η δεύτερη είναι η «αμυντική γραμμή» εντός του Λιβάνου, όπου ο ισραηλινός στρατός διατηρεί πέντε προωθημένα φυλάκια. Ο Κατς δήλωσε ότι αυτά θα αυξηθούν σε δεκαπέντε στο νότιο Λίβανο.

Η τρίτη είναι η «αντιαρματική γραμμή», από την οποία η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εκτοξεύει κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους προς ισραηλινές κοινότητες. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ανάπτυξή του κατά μήκος αυτής της γραμμής.

Η τέταρτη γραμμή αφορά τον ποταμό Λιτάνι, όπου, σύμφωνα με τον Κατς, ο στρατός του Ισραήλ θα αποτρέψει περαιτέρω «διείσδυση τρομοκρατών και την επιστροφή κατοίκων προς τα νότια».

«Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός θα πλήξει από αέρος με μεγάλη ισχύ τους τρομοκράτες και τους εκτοξευτές ρουκετών στην περιοχή του Λιτάνι, καθώς και θέσεις εκτόξευσης σε όλο τον Λίβανο εκτός της περιοχής του ποταμού», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ