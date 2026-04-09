Η Ρωσία θεωρεί ότι η συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη «επεκτείνεται» και στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Η τοποθέτηση αυτή έγινε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η Μόσχα υποθέτει ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν περιφερειακή διάσταση και επεκτείνονται ιδίως στον Λίβανο».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η εκεχειρία ενδέχεται να συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής, εφόσον τηρηθεί από όλες τις πλευρές.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, επισημαίνοντας πως αυτή «απειλεί να εκτροχιάσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που άρχιζε να διαμορφώνεται». Η ίδια κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της έντασης.