Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση έως και 15 πλοίων ημερησίως από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφερε σήμερα υψηλόβαθμη ιρανική πηγή, την οποία επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, Lloyd’s List Intelligence και Signal Ocean, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαιοειδών και πέντε πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου διέσχισαν το Στενό, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών έχει ουσιαστικά παγώσει, με περιορισμένη κίνηση από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι διελεύσεις περιορίζονται πλέον σε ελάχιστες ημερησίως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, ο μέσος όρος των πλοίων που περνούσαν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ ανερχόταν σε περίπου 140, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.