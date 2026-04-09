Κόσμος

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο

TANEA Newsroom 09/04/2026, 18:46
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο.

Στην ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει ότι:«Λαμβάνοντας υπόψη τα επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό. Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και την επίτευξη ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατήγγειλε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας, επισημαίνοντας πως το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Συγκεκριμένα ο Μασνούντ Πεζεσκιάν στην ανάρτησή του αναφέρει ότι:«Η νέα επιθετική ενέργεια του ισραηλινού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αυτό αποτελεί επικίνδυνο σημάδι παραπλάνησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος. Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Λιβανέζους αδελφούς και αδελφές του».

Λαμπάδιασε η στέγη του Ολυμπιακού ποδηλατοδρομίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Τρομακτικό βίντεο

Λαμπάδιασε η στέγη του Ολυμπιακού ποδηλατοδρομίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Τρομακτικό βίντεο

Γροιλανδία: Είμαστε ένας περήφανος λαός και όχι ένα κομμάτι πάγου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Νίλσεν

Γροιλανδία: Είμαστε ένας περήφανος λαός και όχι ένα κομμάτι πάγου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Νίλσεν
NBC: Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου να περιορίσει τα πλήγματα στον Λίβανο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Όπως αναφέρει το NBC επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν Παρότι τόσο η κυβέρνηση Τραμπ όσο και το […]

09/04/2026 18:40
Artemis II: Αυτά είναι τα τραγούδια που ακούει το πλήρωμα της αποστολής

Η αποστολή Artemis 2 της NASA, εκτός από τα σοβαρά της καθήκοντα, περιλαμβάνει και πιο ανάλαφρα στοιχεία

09/04/2026 18:37
Μερτς: Δεν θέλω να υπάρξει διχασμός εντός του ΝΑΤΟ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σήμερα έντονη ανησυχία για την πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας ότι η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο ενδέχεται να την υπονομεύσει και να προκαλέσει νέα αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή. «Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο. Η σκληρότητα με την οποία διεξάγει πόλεμο το Ισραήλ εκεί θα […]

09/04/2026 18:31
Η Μόσχα ζητά εκεχειρία σε Μέση Ανατολή που να περιλαμβάνει και τον Λίβανο

Η Ρωσία θεωρεί ότι η συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη «επεκτείνεται» και στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Η τοποθέτηση αυτή έγινε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η Μόσχα υποθέτει ότι αυτές οι […]

09/04/2026 18:22
