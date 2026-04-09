Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να σκοπεύει να αυξήσει την πίεση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας πιο ενεργή στρατιωτική στήριξη για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel.

Το γερμανικό περιοδικό αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πως ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει «συγκεκριμένες δεσμεύσεις» μέσα στις επόμενες ημέρες για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων ή άλλων στρατιωτικών μέσων από την Ευρώπη. Οι μέχρι τώρα πολιτικές τοποθετήσεις, όπως τονίστηκε, δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς.

Όπως σημειώνει το Spiegel, «αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν τις αμερικανικές απαιτήσεις ως τελεσίγραφο».

Από την πλευρά της, η γερμανική κυβέρνηση, χαιρετίζοντας την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός, εξέφρασε εκ νέου τη βούλησή της να συμβάλει σε μια κοινή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, έθεσε ως προϋπόθεση μια ισχυρή εντολή του ΟΗΕ και μια διαρκή ή διαπραγματευμένη εκεχειρία.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος καταρτίζει λίστες με τους Ευρωπαίους εταίρους που τον στήριξαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και με εκείνους που αντιτάχθηκαν, με στόχο να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τις χώρες της δεύτερης λίστας.

Αν και η Γερμανία δεν έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των μεγάλων αμερικανικών βάσεων στις πρόσφατες επιχειρήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη στάση του Βερολίνου και ειδικά δηλώσεις στελεχών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που υποστηρίζουν ότι «δεν είναι δικός μας αυτός ο πόλεμος».