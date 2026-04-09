Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατήγγειλε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας, επισημαίνοντας πως το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Ε νόψει της προγραμματισμένης συνάντησης ΗΠΑ – Ιράν το Σάββατο, στο Πακιστάν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν σχολίασε πως οι επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν «ανούσιες» τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας.

تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار توافق اولیه آتش‌بس است. این نشانه خطرناکی از فریب و عدم پایبندی به توافقات احتمالی است. تداوم این اقدامات، مذاکره را بی‌معنا خواهد کرد. دست‌های ما بر ماشه باقی است. ایران هرگز خواهران و برادران لبنانی را تنها نخواهد گذاشت. https://t.co/T3Wy3qBqcE — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 9, 2026

Συγκεκριμένα ο Μασνούντ Πεζεσκιάν στην ανάρτησή του αναφέρει ότι:«Η νέα επιθετική ενέργεια του ισραηλινού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αυτό αποτελεί επικίνδυνο σημάδι παραπλάνησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος. Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Λιβανέζους αδελφούς και αδελφές του».