Η ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη (8/4/2026) στη Βηρυτό, με πυραύλους να πλήττουν περιοχή σε μικρή απόσταση από τη βελγική πρεσβεία. Την ώρα του περιστατικού, στο κτίριο βρισκόταν ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό. Ο Μαξίμ Πρεβό επιβεβαίωσε ότι η επίθεση εκδηλώθηκε «χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση» και τόνισε πως «αυτό πρέπει να σταματήσει». Όπως δήλωσε, «η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν πρέπει να συμπεριλάβει τον Λίβανο».

Επίσης, ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι επισκέφθηκε τη Βηρυτό για να εκφράσει τη συμπαράστασή του απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει η ισραηλινή επίθεση. Παράλληλα, δήλωσε ότι στηρίζει την πρόταση του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας.

🇱🇧 (EN/FR/NL) I came to Beirut today to show our full support to the Lebanese authorities and to express our deep solidarity with the families affected by the violent conflict opposing Israel to Hezbollah. Just before I was commending President Aoun for offering to open official… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) April 8, 2026

Τέλος στο μήνυμα του στο X ο επικεφαλής της Βέλγικης διπλωματίας έγραψε ότι:«Το Ισραήλ εξαπέλυσε, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις από την έναρξη των εχθροπραξιών, ενώ φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Βρισκόμασταν στην πρεσβεία με την αντιπροσωπεία μου, μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που έπεσαν οι πύραυλοι».