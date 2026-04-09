Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση, εξαπολύοντας αιχμές κατά της Συμμαχίας. Ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι:«κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, πολύ απογοητευτικού, ΝΑΤΟ, δεν κατάλαβε τίποτα εκτός αν τους ασκήθηκε πίεση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτ, ενημέρωσε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τη συνδρομή στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δηλώσεις δύο Ευρωπαίων διπλωματών στο πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, ο Ρούτε ανέφερε ότι στη συνάντησή του με τον Τραμπ είχαν μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση», κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων συμμάχων.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε πως η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχει παράσχει ουσιαστική υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης εντός της Συμμαχίας.

Η στάση των ευρωπαϊκών χωρών

Σε συνέντευξή του στο CNN μετά τη συνάντηση, ο Ρούτε ανέφερε ότι εξήγησε στον Τραμπ πως «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», προσφέροντας συνεισφορά σε κρίσιμους τομείς συνεργασίας.

Όπως διευκρίνισε, η συμβολή αυτή περιλαμβάνει:την παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, τη διευκόλυνση υπερπτήσεων, και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμμαχία.