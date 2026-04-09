Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι τα κράτη μέλη της Συμμαχίας ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, ακόμη και αν ορισμένα εξ αυτών επέδειξαν αρχικά «μικρή βραδύτητα» στην παροχή υποστήριξης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

«Όταν ήρθε η ώρα να παράσχουν επιμελητειακή και άλλη υποστήριξη που χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, μερικοί σύμμαχοι ήταν λίγο αργοί, αν μη τι άλλο. Για να είμαστε δίκαιοι, εξεπλάγησαν λίγο επίσης. Για να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης για τις αρχικές αεροπορικές επιδρομές, ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να μην ενημερώσει εκ των προτέρων τους συμμάχους», ανέφερε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ουάσινγκτον.

Ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας σημείωσε ότι η στάση των ευρωπαϊκών κρατών έχει πλέον αλλάξει αισθητά. «Αυτό που βλέπω, όταν κοιτάζω όλη την Ευρώπη σήμερα, είναι οι σύμμαχοι που παρέχουν πολύ μεγάλη υποστήριξη», πρόσθεσε. «Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ακούσει και ανταποκρίνονται στα αιτήματα του προέδρου Τραμπ».

Οι δηλώσεις του Ρούτε έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Reuters, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει ενημερώσει ορισμένες πρωτεύουσες ότι ο Τραμπ επιθυμεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις εντός των επόμενων ημερών για την ενίσχυση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.