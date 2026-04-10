Ρωσικά πλήγματα σε τρεις περιοχές της περιφέρειας Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής διοίκησης που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

Η διοίκηση ανέφερε ότι «στην περιοχή Σινελνίκοβε, δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και ένας ακόμα τραυματίστηκε», ενώ σημείωσε πως δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στη Νικόπολη – δύο άνδρες ηλικίας 40 και 74 ετών.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για το σαββατοκύριακο του Πάσχα των Ορθοδόξων. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αποδέχεται την πρόταση, υπενθυμίζοντας πως το Κίεβο είχε ήδη εισηγηθεί μια παρόμοια εκεχειρία.