Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην επιβάλει χρεώσεις στα εκατοντάδες πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν το στενό του Χορμούζ.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει ουσιαστικά κλειστή από την Τεχεράνη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αναφέρθηκε σε «δημοσιεύματα κατά τα οποία το Ιράν χρεώνει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διασχίζουν το στενό του Χορμούζ». Ο Τραμπ προειδοποίησε χαρακτηριστικά: «το καλό που τους θέλω να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, το καλό που τους θέλω να σταματήσουν αμέσως!», λίγες μόλις ώρες μετά τη δεύτερη ημέρα της επισφαλούς κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μία από τις αναρτήσεις του στo Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως: «Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά -και κάποια θα έλεγαν ανέντιμη- στο να επιτρέπει να περνά το πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι αυτό η συμφωνία που έχουμε!».

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια ακόμα ανάρτησή του στράφηκε και κατά των δημοσιογράφων της Wall Street Journal, το οποίο σε ανάλυσή του ασκούσε σκληρή κριτική στις θριαμβολογίες Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε.