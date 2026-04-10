Το Πακιστάν προετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τις αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για συνομιλίες, σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία. Η συμμετοχή της ιρανικής πλευράς παραμένει αβέβαιη, μετά τα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν πάνω από 300 θανάτους στον Λίβανο προχθές Τετάρτη, απειλώντας την εύθραυστη εκεχειρία.

Τα ισραηλινά πλήγματα, τα πιο πολύνεκρα από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθιστούν «τις διαπραγματεύσεις ανούσιες», όπως δήλωσε χθες Πέμπτη ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ προς Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: Το καλό που τους θέλω να μην το κάνουn

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Ισμαήλ Μπαγαεΐ, υπογράμμισε ότι «η διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο να δοθεί τέλος στον πόλεμο εξαρτάται από τον σεβασμό από τις ΗΠΑ των δικών τους δεσμεύσεων ως προς την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, κυρίως στον Λίβανο», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Η μεσολαβητική προσπάθεια του Πακιστάν

Τη στιγμή που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ «του Ιράν, των ΗΠΑ και των συμμάχων τους» —η οποία βρίσκεται πλέον στην τρίτη ημέρα της— το Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση με χιλιάδες νεκρούς στη Μέση Ανατολή, τόνισε πως η εκεχειρία θα εφαρμοστεί «παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Ωστόσο, οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί απέρριψαν στη συνέχεια αυτή τη δέσμευση.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το Ισλαμαμπάντ έχει μετατραπεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα, καθώς για δύο ημέρες —χθες Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή— έχει κηρυχθεί αργία. Το πολυτελές ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τις αποστολές έχει αδειάσει από τη συνηθισμένη πελατεία του.

Η αμερικανική αποστολή και οι προσδοκίες

Επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής θα είναι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο, Σάββατο, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Μιλώντας στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως είναι «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, παρά το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές.

Αβεβαιότητα στην ιρανική πλευρά

Η συμμετοχή της ιρανικής αντιπροσωπείας παραμένει αμφίβολη. Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση στο X, όπου ανακοινωνόταν η άφιξη Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διέγραψε το μήνυμα. Υπάλληλος της πρεσβείας ανέφερε στο AFP ότι η ανάρτηση έγινε πρόωρα, χωρίς να διευκρινίσει αν η ιρανική αποστολή εξακολουθεί να αναμένεται.

Ένταση μετά τις δηλώσεις του Πακιστανού υπουργού Άμυνας

Νέο εμπόδιο στις διπλωματικές προσπάθειες προκάλεσε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, ο οποίος χαρακτήρισε μέσω X το Ισραήλ «διαβολικό» και «κατάρα για την ανθρωπότητα», κατηγορώντας το για γενοκτονία στον Λίβανο. Οι υπηρεσίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισαν το μήνυμα «επονείδιστο».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Τετάρτης, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους και τραυμάτισαν περίπου 1.000 στον Λίβανο. Η χώρα παρασύρθηκε στον πόλεμο όταν η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.