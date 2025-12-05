Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ηγήθηκε των μελών της βασιλικής οικογένειας, ανάμεσά τους και τα παιδιά της, στην καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη λειτουργία με ύμνους που πραγματοποιήθηκε στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Η Κέιτ υποδέχθηκε τους καλεσμένους, αντάλλαξε αστεία με διασημότητες και καλωσόρισε μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς ξεκινούσε η ετήσια εκδήλωση Together at Christmas στο Λονδίνο, που φέτος γίνεται για πέμπτη χρονιά.

Στην τελετή συμμετέχουν γνωστά πρόσωπα, όπως οι Κέιτ Γουίνσλετ και Κέιτι Μελούα, ενώ εκεί είναι και τα τρία παιδιά του πριγκιπικού ζεύγους.

Τα παιδιά έφτασαν μαζί με τον πατέρα τους, Πρίγκιπα Ουίλιαμ, και τοποθέτησαν κόκκινες κορδέλες σε ένα δέντρο στο μπροστινό μέρος του ναού.

Οι δύο γιοι φορούσαν κοστούμια με τα μαλλιά τους χτενισμένα προσεκτικά στο πλάι, ενώ η Σάρλοτ επέλεξε μαύρο βελούδινο φόρεμα με λευκό γιακά και μαύρο φιόγκο στα μαλλιά.

Η εκδήλωση και οι συμμετοχές

Η ωριαία λειτουργία, που ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα, ήταν αφιερωμένη στη δύναμη της προσφοράς και της επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Γουίνσλετ και ο ηθοποιός Τσιουετέλ Ετζιοφόρ θα διαβάσουν αποσπάσματα, τιμώντας ανθρώπους της κοινότητας και το μήνυμα της αγάπης σε όλες τις μορφές της.

Η διάσημη σεφ Ντέιμ Μέρι Μπέρι, που δημιούργησε ένα χριστουγεννιάτικο στεφάνι για τον ναό, βρισκόταν επίσης ανάμεσα στους προσκεκλημένους, όπως και κορυφαίες αθλήτριες.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έφτασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, πριν από την οικογένειά της, για τις τελευταίες προετοιμασίες και για να συναντήσει κάποιους από τους καλεσμένους.

Λάμψη και απουσίες

Ο εξωτερικός χώρος του Αββαείου είχε μεταμορφωθεί σε παραμυθένιο σκηνικό, με δέντρα στολισμένα με φωτάκια και φυτά. Παρότι οι Πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία είχαν προσκληθεί, δεν κατάφεραν να παρευρεθούν λόγω άλλων υποχρεώσεων.

Στο μουσικό πρόγραμμα παίρνουν μέρος η Μελούα, οι Fisherman’s Friends, η Griff και ο Νταν Σμιθ από το συγκρότημα Bastille.