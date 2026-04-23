Έκκληση στους καταναλωτές να μην χρησιμοποιήσουν και να απομακρύνουν άμεσα επικίνδυνο προϊόν που προωθείται για απώλεια βάρους απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για κάψουλες με την ονομασία «4S», οι οποίες περιέχουν τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς αυτές να αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος, όπως ενημέρωσαν τον ΕΟΦ οι αρμόδιες αρχές της Γερμανία.

Η σιβουτραμίνη έχει αποσυρθεί από τις ευρωπαϊκές χώρες από τον Ιανουάριο του 2010 λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας, ενώ η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος ουσία και δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε φάρμακα.

Παράλληλα, ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής YAVA LABS – FAT BURNER BLUEBERRY και YAVA LABS – FAT BURNER COLA της εταιρείας YAVA NUTRITION Sp. Z.o.o, τα οποία παράγονται στην Πολωνία.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν υψηλή συγκέντρωση καφεΐνης και πράσινου τσαγιού, χωρίς να φέρουν την απαιτούμενη επισήμανση για την παρουσία της ουσίας επιγαλλοκατεχίνης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1925/2006. Η απόφαση του Οργανισμού ελήφθη ως προληπτικό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, ο ΕΟΦ προειδοποιεί για σειρά επικίνδυνων προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία σιλδεναφίλη, χωρίς αυτή να αναγράφεται στην επισήμανσή τους. Πρόκειται για τα εξής προϊόντα: BABA BERATAN HERBAL MIXTURE, GENTLE DMP DOMIPA HERBAL MIXTURE, BITKISEL KARISIMLI EPIMEDYUMLU MACUN, LA PEPA NEGRA, ROYAL HONEY και ROYAL HONEY VIP.

Η σιλδεναφίλη συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση της επικίνδυνη για την υγεία.

Η ενημέρωση του ΕΟΦ προήλθε από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανία και της Ιταλία.

Τέλος, ο Οργανισμός εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητάς του από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως το διαδίκτυο, ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους.