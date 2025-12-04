Το Κάστρο του Ουίνδσορ έλαμψε με εορταστική μεγαλοπρέπεια το βράδυ της Τρίτης, καθώς η βρετανική βασιλική οικογένεια υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και τη σύζυγό του, Έλκε Μπουντενμπέντερ, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Γερμανού ηγέτη στη Βρετανία έπειτα από 27 χρόνια. Το επίσημο δείπνο παρέθεσαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα και σε αυτό παρευρέθηκαν πολλές διασημότητες, όπως το σούπερ μόντελ Κλόντια Σίφερ και ο σκηνοθέτης σύζυγός της, Σερ Μάθιου Βον

Η λαμπερή αίθουσα και η βασιλική προετοιμασία

Στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου, η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή, με 158 κεριά να φωτίζουν το τραπέζι και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους έξι μέτρων να στολίζει τον χώρο. Κάθε λεπτομέρεια είχε οργανωθεί με ακρίβεια: 152 θέσεις, 329 μαχαίρια, 320 κουτάλια και 760 ποτήρια, ενώ τα ασημένια διακοσμητικά του Grand Service ήταν γεμάτα φρέσκα άνθη από τους κήπους του Κάστρου του Ουίνδσορ, του Μπάκιγχαμ και του Savill Garden.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας κλέβει τις εντυπώσεις

Παρά τη μεγαλοπρέπεια, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα. Η Κάθριν εμφανίστηκε με μια γαλάζια τουαλέτα Jenny Packham και φόρεσε τη σπάνια τιάρα Oriental Circlet της βασίλισσας Βικτωρίας, ένα κομμάτι με 2.600 διαμάντια και σχέδιο από λωτούς.

H τιάρα είχε σχεδιαστεί από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο και αρχικά ήταν στολισμένο με όπάλια, τα οποία αντικαταστάθηκαν αργότερα με ρουμπίνια. Έγινε «κληρονομιά του Στέμματος» μετά τον θάνατο της Βικτωρίας το 1901 και είχε να εμφανιστεί δημόσια από το 2006.

Δίπλα της, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εντυπωσίασε με επίσημο ένδυμα. Η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε πράσινη δαντελένια δημιουργία της Fiona Clare.

Το μενού και οι λεπτομέρειες του δείπνου

Το μενού περιλάμβανε καπνιστή πέστροφα με γαρίδες και αυγά ορτυκιού, πέρδικα Ουίνδσορ σε ζύμη, εποχικά λαχανικά και επιδόρπιο baked Alaska. Το δείπνο συνοδεύτηκε από αφρώδη οίνο Breaky Bottom Cuvee Reynolds Stone 2010 και κόκκινο Chateau La Fleur-Petrus Pomerol 1995 – χρονιά γάμου του προεδρικού ζεύγους.

Ακόμη και το κοκτέιλ της βραδιάς είχε γερμανική έμπνευση, με γεύση σοκολάτας και cherry brandy που θύμιζε το παραδοσιακό Black Forest gateau.

Η ομιλία του βασιλιά Καρόλου

Σε λόγο του γεμάτο χιούμορ και συναίσθημα, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς Βρετανίας και Γερμανίας, αλλά και στις σύγχρονες εμπορικές σχέσεις, ιδίως στη βιομηχανία αυτοκινήτων. Με χιουμοριστικό ύφος σχολίασε ότι «το πιο οικολογικό όχημα της ημέρας ήταν η βασιλική άμαξα – μόλις έξι ίππων».

Αναφέρθηκε επίσης στον κοινό «ανταγωνισμό» στο ποδόσφαιρο, λέγοντας πως «στο τέλος, οι Γερμανοί πάντα κερδίζουν». Στο πιο σοβαρό μέρος της ομιλίας του, τόνισε τους δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς από την εποχή του γάμου της βασίλισσας Βικτωρίας με τον πρίγκιπα Αλβέρτο, και υπογράμμισε τη σημασία της ειλικρινούς φιλίας που έχει αναπτυχθεί μετά τους πολέμους του 20ού αιώνα.

«Έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες μας και στους Ευρωπαίους γείτονές μας να προωθούμε τις κοινές αξίες και το κοινό μας όραμα για το μέλλον», κατέληξε ο μονάρχης.

