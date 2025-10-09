Η πριγκίπισσα Κέιτ της Ουαλίας προειδοποίησε ότι τα smartphones και οι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές συμβάλλουν στην «επιδημία αποσύνδεσης» που απειλεί την ανάπτυξη των παιδιών, επισημαίνοντας την ανάγκη για ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

«Αν και οι ηλεκτρονικές συσκευές υπόσχονται να μας κρατήσουν συνδεδεμένους, συχνά κάνουν το αντίθετο», έγραψε η Κέιτ, σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, σε άρθρο που συνυπογράφει με τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Ρόμπερτ Γουάλντινγκερ.

Η πριγκίπισσα, μητέρα τριών παιδιών –του 12χρονου πρίγκιπα Τζορτζ, της 10χρονης πριγκίπισσας Σάρλοτ και του 7χρονου πρίγκιπα Λούις– τόνισε ότι οι προκλήσεις είναι «ιδιαίτερα σοβαρές» για τα μωρά και τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στην ψηφιακή εποχή.

Σε συνέντευξη του πρίγκιπα Ουίλιαμ στον ηθοποιό Γιουτζίν Λέβι, ο οποίος παρουσιάζει ταξιδιωτική εκπομπή, αποκαλύφθηκε ότι κανένα από τα παιδιά του πριγκιπικού ζεύγους δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο.

Η Κέιτ υπογράμμισε πως «μεγαλώνουμε μια γενιά που μπορεί να είναι πιο ‘συνδεδεμένη’ από οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία, ενώ παράλληλα είναι πιο απομονωμένη, πιο μοναχική και λιγότερο ικανή να καλλιεργήσει ζεστές σχέσεις με νόημα». Όπως εξήγησε, αυτές οι σχέσεις αποτελούν θεμέλιο μιας υγιούς ζωής.

Η σημασία των ανθρώπινων σχέσεων

Η πριγκίπισσα επικαλέστηκε τα ευρήματα της μακροβιότερης έρευνας του Χάρβαρντ για την ανάπτυξη των ενηλίκων, που δείχνουν ότι ο σημαντικότερος δείκτης μιας χαρούμενης και υγιούς ζωής είναι η ποιότητα των σχέσεων ενός ανθρώπου.

«Κοιτάξτε τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεστε στα μάτια και να είστε εντελώς παρόντες – διότι εκεί ξεκινά η αγάπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Κέιτ πρόσθεσε ότι «τα μωρά και παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα όπου λαμβάνουν προσοχή και στοργή αναπτύσσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν ενήλικες ικανοί να χτίσουν σχέσεις αγάπης, οικογένειες και κοινότητες». Όπως υπογράμμισε, «αυτή είναι η σημαντικότερη κληρονομιά των παιδιών μας».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε από το Royal Foundation Centre for Early Childhood, το ίδρυμα που δημιούργησε η Κέιτ το 2021, με αφορμή την επίσκεψή της σε φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει οικογένειες με μικρά παιδιά.