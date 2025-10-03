Σε μια χαλαρή αλλά αποκαλυπτική συζήτηση με τον Καναδό ηθοποιό Γιουτζίν Λέβι στο Apple TV, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκαλύπτει τις προθέσεις του για το μέλλον της μοναρχίας, μοιράζεται προσωπικές στιγμές και μιλά για τις πιέσεις της οικογενειακής ζωής.

Μια νέα μορφή βασιλικής εξομολόγησης

Η συζήτηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ με τον Γιουτζίν Λεβί ξεφεύγει από την τυπική εικόνα των βασιλικών συνεντεύξεων. Αντί για το παλάτι και τα φώτα της κάμερας, ο διάδοχος του θρόνου βρέθηκε σε παμπ, σε εξωτερικούς χώρους, στο γνώριμο περιβάλλον του Ουίνσδορ. Η άτυπη ατμόσφαιρα και η επιλογή ενός αγαπημένου του ηθοποιού ως συνομιλητή φαίνεται να του επέτρεψαν να ανοιχτεί με ειλικρίνεια και αυθορμητισμό.

Παρότι απουσίασαν οι δύσκολες ερωτήσεις όπως για τη ρήξη με τον αδερφό του πρίγκιπα Χάρι ή τη θέση του για τον πρίγκιπα Άντριου, η συνέντευξη αποκάλυψε πτυχές του χαρακτήρα και των αξιών του Ουίλιαμ που δύσκολα βλέπουμε δημόσια.

Το όραμα για μία νέα μοναρχία

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία του για τον θεσμό της μοναρχίας: «Η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι σκοπεύει να εξελίξει τον ρόλο του βασιλιά με τρόπο πιο προσαρμοσμένο στη σύγχρονη κοινωνία.

Η φράση του «ένα μικρότερο R στο royal» αντικατοπτρίζει την επιθυμία του για λιγότερη επισημότητα και περισσότερη ουσία. Η προσέγγισή του στο Δουκάτο της Κορνουάλης όπου έχει αναλάβει ενεργό ρόλο, προωθώντας τη διαφάνεια και την κοινωνική δράση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς εννοεί αυτή την αλλαγή.

Ένας πατέρας, ένας σύζυγος, ένας άνθρωπος

Ο Ουίλιαμ μίλησε με συγκίνηση για τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον, και την περιπέτεια της υγείας της. Παραδέχτηκε ότι έχει νιώσει «συγκλονισμένος» και ότι η κατάσταση αυτή τον έχει φέρει πιο κοντά στην οικογένειά του. «Είναι σημαντικό να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον και να καθησυχάζουμε τα παιδιά ότι όλα είναι εντάξει», τόνισε.

Η πίεση είναι εμφανής, αλλά και η αποφασιστικότητα να διατηρήσει την οικογενειακή ισορροπία προτεραιότητα.

Οικογενειακές αποκαλύψεις και χιούμορ

Μέσα από χαλαρές στιγμές, ο πρίγκιπας αποκάλυψε και μικρές, πιο ανθρώπινες λεπτομέρειες της καθημερινότητάς του. Οδηγεί ηλεκτρικό σκούτερ μέσα στο κάστρο του Ουίνσδορ, απολαμβάνει μια πίντα γλυκού μηλίτη και περιγράφει τα παιδιά πως παίζουυν στο τραμπολίνο «χτυπώντας ο ένας τον άλλον».

Κανένα από τα παιδιά του δεν έχει ακόμα κινητό τηλέφωνο, με τον ίδιο και την Κέιτ να παραμένουν αυστηροί σε αυτό. Ο μικρός Τζορτζ αγαπά το ποδόσφαιρο και το χόκεϊ, η Σάρλοτ το νέτμπολ, ενώ ο μικρός Λούις και η αδερφή του λατρεύουν το τραμπολίνο.

Η σπάνια αναφορά στον πρίγκιπα Χάρι

Παρότι η σχέση με τον πρίγκιπα Χάρι παραμένει τεταμένη, ο Ουίλιαμ έκανε μια σύντομη αναφορά στον αδερφό του: «Ελπίζω να μην επιστρέψουμε σε ορισμένες από τις πρακτικές του παρελθόντος, με τις οποίες μεγαλώσαμε ο Χάρι κι εγώ», είπε, αναφερόμενος στη σκληρότητα του Τύπου και τις πιέσεις της δημοσιότητας.

Αν και η δήλωση δεν υποδηλώνει επαναπροσέγγιση, είναι αξιοσημείωτο ότι ο Χάρι αναφέρθηκε δημόσια από τον Ουίλιαμ, έστω και έμμεσα.

Ο διάδοχος που «μοιάζει περισσότερο με άνθρωπο»

Η συνέντευξη αυτή δεν ήταν απλώς μια επικοινωνιακή στρατηγική ήταν μια δήλωση. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε προσιτός, αυθεντικός και ειλικρινής. Δεν υποδύθηκε τον τέλειο μονάρχη. Μίλησε ως πατέρας, σύζυγος, γιος και μελλοντικός βασιλιάς, με συναισθήματα, αμφιβολίες και όραμα.

Όπως σχολίασε μια βασιλική πηγή: «Για πολύ καιρό, θεωρούσαμε τους βασιλείς τέλειους. Εδώ βλέπουμε τον Ουίλιαμ ως άνθρωπο, σε μια παμπ, με μια πίντα, να κουβεντιάζει».

Με πληροφορίες από BBC